Hier könnte ein Behelfsbahnsteig hin: Hinter dem Wartehäuschen am Busplatz Leeste soll die Bürgerbahn laut Plan halten. (UDO MEISSNER)

Bürgermeister Andreas Bovenschulte nannte es kürzlich „eine Idee, die es verdient hat, geprüft zu werden“. Gemeint ist der Vorschlag, aufbauend auf den guten Erfahrungen mit dem Bürgerbus als ergänzendes Angebot im Personennahverkehr eine Bürgerbahn auf den Gleisen der Bremen-Thedinghauser Eisenbahn (BTE) fahren zu lassen.

Die Idee ist nicht ganz neu, erhielt aber durch die Verzögerungen bei der Verlängerung der Straßenbahnlinie 8 (wir berichteten) neuen Anschub. Jetzt könnte das Thema weiter Fahrt aufnehmen. Denn der Leester Kleinbahnverein hat inzwischen ein detailliertes Konzept vorgelegt, wie sich das Projekt auf die Schienen bringen ließe.

Die Ausarbeitung beinhaltet drei Strecken. Die erste wäre die vom Busplatz in Leeste zum Bahnhof Kirchweyhe der Deutschen Bahn (DB), wo der Zug an der Westseite ankommen würde – direkt neben dem Fußgängertunnel. Durch diesen bestünde eine „ideale Umsteigemöglichkeit zwischen DB und BTE“, so Harald Urber, technischer Vorstand beim Verein Kleinbahn Leeste. Für Leeste empfiehlt er einen Behelfsbahnsteig am Busplatz. Eine Alternative wäre ein Bahnsteig in Höhe des Copyshops. Der für den Pingelheini genutzte alte Leester Bahnhof sei nur für den Schülerverkehr geeignet, die müssten dann keine stark befahrene Straße mehr überqueren. Pendlern hingegen wäre der Weg von dort zum Anschluss an die Buslinie 120 zu weit, meint der Vereinsvorsitzende Gordon Doyen.

Auf der Strecke müssten laut Urber als „minimale Lösung“ bei drei Bahnübergängen die Lichtzeichenanlagen so verändert werden, dass der Fahrzeugführer zum Einschalten nicht extra aussteigen muss. Die Fahrzeit würde dadurch neun Minuten von Leeste nach Kirchweyhe betragen. Idealer wäre es, die Übergänge richtig technisch zu sichern. Das verringere nicht nur das Unfallrisiko, sondern auch die Fahrzeit auf etwa sechs Minuten, da zwischen „Am weißen Moor“, „Am Bruch“ und „Jahnstraße“ eine Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde erreicht werden könnte.

Die Kleinbahner befassen sich aber gleich mit einer Verbindung zwischen Leeste und Brinkum – und darüber hinaus. Dafür wären weitere Bahnsteige erforderlich, zudem müssten Gleisanlagen erneuert werden. Nach Brinkum würde man in schätzungsweise fünf Minuten gelangen, nach Stuhr kämen weitere sechs Minuten hinzu.

Kosten sind kalkuliert

Eine Kostenkalkulation ist schon erstellt worden. Demnach würde die Anschaffung eines Diesel-Triebwagens aus den 1980er-Jahren, vermutlich ein NE 81, mit rund 150 000 Euro zu Buche schlagen. Hinzu kämen Neulackierung, die „Auffrischung“ des Innenraums sowie eine Videoanlage zu dessen Überwachung. Die Unterhaltungskosten schlüsselt Urber wie folgt auf: 30 Liter Treibstoff auf 100 Kilometer, Reinigung innen 60 Euro je Fahrt und außen 200 im Monat, Versicherung 6000 Euro jährlich, Trassennutzung 2,80 Euro pro gefahrenem Kilometer. Bei Ausfall des Triebwagens könne ihm zufolge vorübergehend ein Ersatzfahrzeug vom Deutschen Eisenbahn-Verein (DEV) ausgeliehen werden, infrage käme der T2 Esslinger und der T3 von MAK, unterwegs als Kaffkieker.

Die Frage ist nur, ob ein solcher Triebwagen, in dem es laut Doyen bis zu 80 Sitzplätze geben würde, überhaupt zu bekommen wäre: „Es gibt nicht sehr viele.“ In Süddeutschland seien noch einige im Einsatz, aber vor allem im osteuropäischen Ausland sowie durch andere Privatbahn-Betreiber sei die Nachfrage groß.

Apropos große Nachfrage: Die gibt es auch für Lokführer, wie Doyen zu bedenken gibt. Der hat sich selbst zu einem ausbilden lassen – elf Monate lang für etwa 30 000 Euro. „Das ist kein Staplerschein“, räumt er mit Vorstellungen auf, Ehrenamtliche könnten auf die Schnelle dafür fit gemacht werden, die Bürgerbahn zu fahren. 2000 Lokführer fehlen derzeit in Deutschland, wie er zu erzählen weiß. Und zwei bräuchte man in Weyhe mindestens für den Betrieb. Jeden Tag.

Halbstundentakt prinzipiell möglich

Ob noch mehr Personal gefunden werden muss, hängt davon ab, welche Taktzahl der Gemeinde vorschwebt, so der Kleinbahner-Chef. Rein technisch möglich, aber seiner Ansicht nach völlig utopisch, wäre es, halbstündlich zu verkehren. Vier bis fünf Fahrten täglich hin und her erscheinen ihm schon realistischer. Das wäre eine vergleichbare Taktung wie beim Bürgerbus.

Stichwort Fahrkarten: Um attraktiv zu sein, müsste sich an das Ticketsystem des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) angeschlossen werden. Einen Binnentarif mit eigenem Verkauf zu erarbeiten, bezeichnet er als „unpraktikabel“.

Wie Gordon Doyen mit diesen Punkten verdeutlichen möchte, ist das Projekt mit vielen Fragezeichen verbunden. Obwohl er die Idee für „famos“ hält und zusammen mit seinen Mitstreitern gern bei der Umsetzung helfen würde, ist er sich selbst nicht sicher, ob das Unterfangen nicht doch einen Tick zu ambitioniert ist. Aber genau das will der Bürgermeister ja prüfen lassen.