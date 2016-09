Zahlreiche Rettungswagen waren am Dienstagmorgen an der KGS Kirchweyhe im Einsatz, nachdem zwei Schüler im Eingagsbereich Pfefferspray versprüht hatten. (Florian Kater)

Ein Großaufgebot an Rettungskräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war am Vormittag an der Schule im Einsatz. Der betroffene Schultrakt wurde evakuiert, Sanitäter kümmerten sich um die Schülerinnen und Schüler, die über Reizungen der Atemwege und der Augen klagten.

Die Kinder wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in Bremer Krankenhäuser gebracht, teilt die Polizei mit. Zeitgleich wurden die Eltern der betroffenen Schüler informiert. Die verbliebenen Schüler wurden nach Hause entlassen.

Durch die Befragung zahlreicher Schüler konnte die Polizei die Täter schnell ermitteln. Ein 14 und ein 15 Jahre alter Schüler der KGS wurden vernommen und gaben zu, das Pfefferspray versprüht zu haben, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Gründe dafür "blieben aber bislang offen". Die Schüler wurden nach den ersten Ermittlungen an die Eltern übergeben.

Die Feuerwehr belüftete die KGS, und gegen 13 Uhr konnten die die Räume wieder freigegeben werden.