Hier laufen die Bauarbeiten bereits: Am Autobahndreieck Stuhr entsteht eine neue Stützwand, die am 25. Februar fertig sein soll. (UDO MEISSNER)

Eingeschränkt sind während der Bauarbeiten etwa zehn Kilometer. Joachim Delfs, Leiter des regionalen Geschäftsbereichs der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, ist mit der bisherigen Planung zufrieden: „Wir haben bis jetzt alles planmäßig verteilt. Das läuft manchmal ja auch nicht direkt.“

Den Zuschlag für die Bauarbeiten hat die Firma Strabag erhalten. Einen genauen Ablaufplan gebe es laut Joachim Delfs jedoch noch nicht: „Wir wissen noch nicht, wann die Arbeiten exakt anfangen und wie es dann Schritt für Schritt weitergeht. Wir beginnen aber Ende Februar.“

Die vorbereitenden Arbeiten laufen bereits: Im Autobahndreieck Stuhr ist noch bis Sonnabend, 25. Februar, die Ausfahrt von Delmenhorst in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt. Grund dafür ist die Errichtung einer neuen Stützwand entlang der Auffahrt. Eine Umleitung ist über die B 213 bis Wildeshausen sowie über die L 776 bis Groß Ippener eingerichtet. Gleichzeitig wird tagsüber der Verkehr auf der A 1 von Bremen in Richtung Osnabrück zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt. „Die Arbeiten laufen ebenfalls nach Plan und sollen am 25. Februar auch fertig sein“, sagt Joachim Delfs.

Nach Einrichten der Baustelle ist es laut Joachim Delfs an den ersten Tagen an der Ampelkreuzung in Brinkum an der Bundesstraße 6 vermehrt zu Staus gekommen: „Die Autofahrer sind dann in Brinkum abgefahren. Die Ampeln waren aber nicht auf so viel Verkehr eingestellt, sodass die Leute länger standen, um bei Grün durchzukommen. Die Autofahrer haben aber daraus gelernt.“

"4+0-Verkehrsführung"

Für die acht Kilometer lange Baustelle auf der Autobahn ist eine sogenannte „4+0-Verkehrsführung“ geplant. „Also zwei Fahrstreifen pro Richtung auf der Gegenfahrbahn“, erläutert Delfs. Melissa Oltmanns, Sprecherin der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, findet diese Regelung gut: „Wir haben in der Vergangenheit damit gute Erfahrungen gemacht.“ Derzeit seien auch Vorsichtsmaßnahmen der Polizei für die Autofahrer in Planung, so Oltmanns weiter. An der bereits bestehenden Baustelle im Autobahndreieck Stuhr habe es laut Melissa Oltmanns bis jetzt noch keine großen Unfälle gegeben.

Beginnen werden die Bauarbeiten mit der Fahrbahn in Richtung Bremen. Diese sollen im Spätherbst dieses Jahres abgeschlossen sein. Die Gegenrichtung Osnabrück soll im Februar 2018 in Angriff genommen werden.

Hartmut Martens, Leiter des Fachbereichs Bürger-Service, Verkehr und Feuerwehr der Gemeinde Stuhr, findet, dass man abwarten müsse, wie sich die Baustelle auf den Straßenverkehr in Stuhr auswirke: „Es kann natürlich sein, dass es bei Unfällen längere Staus geben wird. Wir hoffen aber, dass das nicht passiert.“ Martens betont zudem, dass die Bundesstraße 322, die als Bedarfsumleitung dient, nicht saniert werde, solange die Bauarbeiten auf der A 1 nicht abgeschlossen seien: „Die Autobahn ist ja schon die Hauptschlagader, an die man dran geht.“

Damit der Verkehr trotz Baustelle so reibungslos wie möglich verlaufen kann, rät Joachim Delfs den Verkehrsteilnehmern, sich im Vorfeld über die Verkehrslage auf der A 1 zu informieren. Zusätzlich bringt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr eine Stauwarnanlage an, sodass der zulaufende Verkehr bereits vor dem Bremer Kreuz entsprechende Hinweise bekommt. Diese enthalten dann bei Bedarf Umleitungstipps über die A 27, B 6, B 75, A 28 und B 213 in Richtung Wildeshausen auf die A 1. Die Gesamtkosten für die Erneuerung der A 1 liegen bei rund 40 Millionen Euro.