Das war mal ein Auto: Ein Feuer zerstörte diesen Wagen komplett. Wie es dazu kommen konnte, ermittelt nun die Polizei. (Feuerwehr Stuhr, FR)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht von Freitag auf Sonnabend im Stuhrer Ortsteil Fahrenhorst (Landkreis Diepholz) an der Straße Im Waldesgrund ein Auto komplett ausgebrannt. Fast zweieinhalb Stunden dauerte es, den Brand unter Kontrolle zu bringen, wie die Feuerwehr berichtet. Am Wagen entstand Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde die heiße Karosserie von der Feuerwehr solange herunter gekühlt, dass das Fahrzeug ohne Gefahr vom Abschleppdienst abtransportiert werden konnte.