Unfall Vollsperrung auf B51 aufgehoben

Ina Friebel

Wegen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittag auf der B51 auf Höhe der Felta-Tankstelle ereignete, war die Straße voll gesperrt. Der Verkehr wurde in Richtung Bremen ab Nordwohlde/Abfahrt L340 und in Richtung Bassum auf Höhe der Einmündung Warwer Straße umgeleitet, hieß es von der Polizei.