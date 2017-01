Bald läuft der Verkehr auf der Autobahn 1 nur noch auf einer Fahrbahnseite. (Udo Meissner)

In den kommenden zwei Jahren wird es eng auf der Autobahn 1 zwischen Brinkum und dem Dreieck Stuhr. Die Geschäftsstelle Oldenburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr plant die Fahrbahn in beiden Richtungen auf einer Strecke von etwa acht Kilometern komplett zu erneuern.

Eingeschränkt sind während der Bauarbeiten etwa zehn Kilometer. Zwar seien noch nicht alle Aufträge verteilt, man wolle aber zeitig anfangen, sagt Joachim Delfs, Leiter des regionalen Geschäftsbereichs der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. „Der Hauptauftrag für die Grunderneuerung ist gerade in der Vergabe und muss noch vom Bundesverkehrsministerium genehmigt werden“, berichtet er. Den Auftrag wolle man dann Ende Januar vergeben, sodass Ende Februar begonnen werden könne.

Vorbereitungen haben begonnen

Die vorbereitenden Arbeiten haben bereits angefangen: Im Autobahndreieck Stuhr ist noch bis Sonnabend, 25. Februar, die Ausfahrt von Delmenhorst in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt. Grund dafür ist die Errichtung einer neuen Stützwand entlang der Ausfahrt. Eine Umleitung ist über die B 213 bis Wildeshausen sowie über die L 776 bis Groß Ippener eingerichtet. Gleichzeitig wird tagsüber der Verkehr auf der A 1 von Bremen in Richtung Osnabrück zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt.

„Für die Ein- und Ausfädelung braucht es eine größere Breite vom Dreieck in Richtung Osnabrück“, erklärt Delfs die Notwendigkeit der Stützwand. Nur so könne später eine vierstreifige Verkehrsführung und die Einfädelung in Richtung Osnabrück gewährleistet werden.

Ende Februar startet dann die Grunderneuerung der Betonfahrbahn. „Die stammt noch aus den 1960er-Jahren“, erzählt Joachim Delfs. In den 1980er-Jahren sei die Autobahn jeweils um einen dritten Fahrstreifen nach innen hin ergänzt worden. Alle sechs Fahrstreifen werden jetzt komplett erneuert. „Das wird nicht ganz einfach“, räumt Delfs ein. Man plane eine sogenannte „4+0-Verkehrsführung“. „Also zwei Fahrstreifen pro Richtung auf der Gegenfahrbahn“, erläutert Delfs. Begonnen wird mit der Fahrbahn in Richtung Bremen. Die Bauarbeiten sollen im Spätherbst dieses Jahres abgeschlossen sein. Die Gegenrichtung Osnabrück soll dann im Februar 2018 in Angriff genommen werden.

„Wir müssen den kompletten Beton abfräsen“, erläutert Joachim Delfs. Zum Teil seien darin Altlasten, wie etwa Teer, aus den 1960er-Jahren enthalten. Deshalb sei eine saubere Trennung zwischen diesen zu entsorgenden Materialien und Wiederverwertbarem sehr wichtig.

Um die Fahrbahn auf voller Breite erneuern zu können, benutzen die Bauarbeiter einen sogenannten Gleitschalungsfertiger. „Das ist eine Maschine, die kontinuierlich weiterfährt – im hinteren Teil kommt die Fahrbahn heraus“, erklärt der Geschäftsbereichs-Leiter. Der Beton stehe dann bereits.

Zu Staus werde es kommen, ist sich Joachim Delfs sicher. „Allerdings wird es nicht sinnvoll sein, vorher abzufahren und auf die umliegenden Gemeinden auszuweichen“, meint er. „Das dauert noch länger, weil die Nebenstraßen unter Umständen dann auch belastet sind.“ Damit der Verkehr trotz Baustelle so reibungslos wie möglich verlaufen kann, rät er den Verkehrsteilnehmern, sich im Vorfeld über die Verkehrslage auf der A 1 zu informieren. Zusätzlich bringt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr eine Stauwarnanlage an, sodass der zulaufende Verkehr bereits vor dem Bremer Kreuz entsprechende Hinweise bekommt. Diese enthalten dann bei Bedarf Umleitungstipps über die A 27, B 6, B 75, A 28 und B 213 in Richtung Wildeshausen auf die A 1. „Ob es sinnvoll ist, diese Umleitung zu nehmen, wird von Verkehrsrechnern kalkuliert“, erläutert Delfs. „Die Hinweise werden nur dann angezeigt, wenn sie auch Sinn machen“, fügt er hinzu.

In der Gemeinde Stuhr ließen sich bei derartigen Großprojekten Staus nicht vermeiden, meint Philipp Rohlfing, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Bürger-Service, Verkehr und Feuerwehr der Gemeinde Stuhr. „Das ist eben so, wenn man eine funktionierende Infrastruktur haben will“, sagt er weiter. Zwar betreue die Gemeinde die Bauarbeiten nicht, man werde dennoch regelmäßig über die Planungen informiert. „Wenn es mit Umleitungen oder zusätzlichen Baustellen schwierig wird, setzen wir uns mit den Verantwortlichen an einen Tisch“, so Rohlfing.

Die Gesamtkosten für die Erneuerung der A 1 liegen bei rund 40 Millionen Euro.