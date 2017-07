Offizieller Start: Karte und Stele weisen den richtigen Weg. (Ina Ulbricht)

Der Jakobsweg – Spiritualität, Abgeschiedenheit, Ferne. Ferne? Nein, der berühmte Pilgerpfad verläuft auch mitten durch die Gemeinde Weyhe. Ein wenig Jakobsweg-Feeling gibt es also auch in der Heimat. Rund elf Kilometer schlängelt sich der Weg durch Weyhe. Die berühmte Muschel zeigt, wo es lang geht. Auf den Abschnitt aufmerksam gemacht haben vor einigen Jahren die Weyher Gästeführer um Erika Christmann. Sie haben einen Flyer und eine Karte entworfen. Nun hat der Weyher Wirtschaftsförderer Dennis Sander zusätzlich eine GPX-Datei erstellt, sodass die Karte auf ein GPS-Gerät oder per App aufs Handy geladen werden kann. „Ganz einfach“, sagt er. Klingt spannend. So einfach ist es dann aber doch nicht.

Viele Apps sind zwar kostenlos und können problemlos heruntergeladen werden, arbeiten aber oft nur mit einem eigenen Set an Karten- und Routenmaterial. Sobald der Nutzer versucht, eigene Routen einzufügen, ist dieses nur möglich, wenn man sich zusätzlich die Multimedia-Verwaltungssoftware I-Tunes besorgt oder etwas für die App bezahlt. Nach sechs bis sieben Versuchen ist dann aber doch die passende App gefunden: kostenlos und ohne Verpflichtungen. Die einzelnen Punkte, die auf der Papierkarte zu finden sind, und die auf Sehenswürdigkeiten verweisen, werden hier jedoch nicht angezeigt. Egal, vielleicht finden die motivierten Pilger sie ja trotzdem.

Angekommen: Die zweite Stele kurz vor der Grenze zu Syke zeigt das Ende des Weyher Jakobsweges an. Eine Bank lädt zum Verweilen ein. (UDO MEISSNER)

Elf Kilometer gilt es zu bewältigen. Der Startpunkt des Weyher Jakobswegs ist sehr versteckt und zugegebenermaßen ziemlich unspektakulär. Das Auto wird am Dreyer Bahnhof geparkt, von dort aus geht es zu Fuß weiter. Durchs Gewerbegebiet, über einen kleinen Pfad und ein Grundstück, durch eine Pforte auf den Deich. Und nun? Nach einigem Suchen finden die Pilger einen unscheinbaren Aufkleber an einem Schild: Gelbe Muschel auf blauem Grund. „Der Punkt, an dem die Strahlen zusammentreffen, nennt sich Schloss. Er zeigt die Richtung an“, hatte Erika Christmann im Vorfeld erläutert. Gut zu wissen. Um den Start zu finden, ist die App sehr hilfreich. Den kleinen Aufkleber kann man schnell übersehen. Außerdem zeigt die App nicht nur den Weg an, sondern auch den eigenen Standpunkt. Man kann also sehen, ob man in die richtige Richtung läuft. Idiotensicher.

Nachdem der Start gefunden ist, benötigen die Pilger die App eigentlich nicht mehr. Beim genauen Hinschauen finden sich immer wieder Muschel-Aufkleber, die zuverlässig den Weg weisen. Die App dient beim Weiterlaufen eigentlich nur noch dazu, zu schauen, wie weit der Weg noch ist. Nach einigen hundert Metern entlang des Deiches geht es weg vom Wasser, hin zum gefühlt eigentlichen Startpunkt des Weyher Pilgerweges: einer Karte und einer Stele, die der Weyher Künstler Stefan Vogt hergestellt hat. Das gute Stück ziert natürlich eine Muschel.

Das erste Teilstück führt die Pilger auf dem Deich entlang. Hier kann sich der Blick sehen lassen. (Ina Ulbricht)

Jetzt geht es also richtig los. Hoch motiviert stapfen die Pilger Richtung Syke. Zunächst einmal an der Straße entlang, die aber abgeschirmt ist von dichtem Buschwerk. Auf der anderen Seite erstrecken sich Felder und Wiesen. Hier fällt auf: ganz schön viel Natur. So viele Hummeln wie hier auf hundert Metern bekam man das ganze Jahr noch nicht zu sehen. Gestreifte Raupen, Grashüpfer und wundersame Käfer kommen dazu. Ebenfalls beeindruckend: die riesigen Brombeersträucher, die sich unter der Last der noch nicht ganz reifen Früchte biegen. Blaubeeren und Hagebutten können die Pilger ebenfalls entdecken. Auf die Verpflegung hätte also glatt verzichtet werden können.

Dann werden die Straße und die Ochtum überquert. Kurz darauf erwartet die Pilger die erste Stempelstation: ein kleiner Holzkasten mit Infomaterial, Stempel mit dem Motiv der Felicianuskirche und Stempelkissen. Stolz wird der Block gezückt und der Stempel hineingedrückt.

Auch Finnen kommen vorbei

Direkt gegenüber arbeitet Anke Schirrmacher. Sie ist die Chefin im Scheunenmarkt Warneke und bekommt einige Pilger zu Gesicht. „Etwa 20 im Monat“, schätzt sie. Die außergewöhnlichsten kamen aus Finnland. „Der Barfußpilgerer war aber auch spektakulär“, erzählt sie. „Man kommt mit den Leuten ins Gespräch.“ Oft seien die Pilger im Rentenalter und raten Schirrmacher, sie solle das Pilgern auch einmal versuchen. „Aber ich habe nicht die Zeit“, sagt Anke Schirrmacher. „Ich glaube nicht, dass ich es machen würde. Ich lebe doch schon im Paradies. Ich brauche das nicht“, ergänzt sie mit einem Lächeln. Außerdem habe sie nicht die Muße, so weit zu laufen. Den Pilgern biete sie oft ein Glas Wasser an.

Nicht nur durchs Grüne, auch durch Wohngebiete und über das Gelände der KGS Kirchweyhe führt der Pilgerweg. (Ina Ulbricht)

Nach einem großen Schluck geht es für die Pilger weiter. Quer durch das Wohngebiet in Kirchweyhe. Fast bis zum Marktplatz. An der Bahnhofstraße werden sich ein Brötchen und ein Eis gegönnt. Das erfrischt bei den sonnig-warmen Temperaturen.

Später geht es wieder über die Straße, am Freibad vorbei, auf die Felder. Hier ist es besonders schön. Natur pur, Bäume am Wegesrand spenden angenehmen Schatten. Und die App verrät: Weit ist es nicht mehr. In Lahausen angekommen weiß man allerdings nicht ganz so genau, wo das Ziel eigentlich ist. Nach einem kurzen Abstecher zum Spieker wird dem Tipp von Erika Christmann gefolgt und die zweite Ziel-Stele gesucht und gefunden – versteckt auf einem kleinen Feldweg. „Dort gibt es eine Bank mit tollem Ausblick“, hatte die Gästeführerin geraten. Und so ist es auch. Die Sitzgelegenheit kommt zum perfekten Zeitpunkt. Die Pilger können sich niederlassen, holen ihre Wasserflaschen aus den Rucksäcken und gönnen ihren Füßen nach über elf Kilometern eine wohlverdiente Pause.

Die erste Stempelstation am Hof Warneke. (Ina Ulbricht)

Eines fehlt aber noch: die zweite Stempelstation. Also wieder auf die Beine und zurück. Denn die Station ist ein wenig versteckt auf dem Hof von Bauer Brüning zu finden. Viel besser als der Stempel sind aber eigentlich die Leckereien, die es hier auf Vertrauensbasis zu kaufen gibt: Erdbeeren, Tomaten, selbst gemachte Marmelade. Davon werden gleich zwei Gläser mitgenommen. Als Belohnung.

Fazit der Pilgerei: Die App verhindert auf jeden Fall, dass man sich verläuft, wenn denn der Handy-Akku lang genug durchhält. Eigentlich braucht man nichts weiter als ein wachsames Auge, um die vielen Aufkleber zu entdecken, die zuverlässig den Weg weisen. Nachteil der App: Sie zeigt keinerlei Sehenswürdigkeiten an. Dadurch verpassen die Pilger einiges. Unter anderem den Yachthafen Wieltsee, die Sudweyher Wassermühle oder die Felicianuskirche. Schön war es trotzdem.