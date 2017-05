(Ziegel-)Stein des Anstoßes: Mehrere Bürger wollen Veranstaltungen auf dem alten Wehrmann-Gelände verhindern – notfalls gerichtlich. (UDO MEISSNER)

Die Diskussion um die Ansiedlung eines Lebensmittelgroßhandels nebst Veranstaltungszentrums auf dem Areal der leer stehenden Ziegelei Wehrmann zieht weitere Kreise. Für neuen Unmut bei den Gegnern des Millionenprojekts, hinter dem Unternehmer Ferhat Aktas steht, sorgt aber gar nicht so sehr das Vorhaben selbst. Die zur Verhinderung gegründete Bürgerinitiative ärgert sich momentan vor allem über die Reaktion der Gemeindeverwaltung auf eine Versammlung der Dreyer. Denn die wurde kürzlich im örtlichen Feuerwehrgerätehaus abgehalten. Und eine Wiederholung dort wurde untersagt.

Matthias Lindhorst, Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste im Rathaus, bestätigt das Verbot: „Da werden gesellschaftspolitische Themen diskutiert, und das können wir generell in Räumen der Gemeinde nicht dulden. Wenn wir das einmal zulassen, haben wir eine Verwaltungspraxis geschaffen.“ Dann müsste die Gemeinde politische Veranstaltungen jedweder Richtung in ihren Räumen erlauben. „Menschlich kann ich das Unverständnis dafür nachvollziehen, aber wir machen das nicht, um irgend jemandem vor den Kopf zu stoßen“, versichert Lindhorst.

Mehr zum Thema Bürger sammeln jetzt Unterschriften Mit einem Veranstaltungszentrum für bis zu 1000 Menschen auf dem Gelände der Ziegelei Wehrmann sind ... mehr »

Steffen Nadrowski, Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung und Umwelt, rät den Dreyern dazu, andere Wege der Einflussnahme auf das Verfahren zu nutzen. Einbringen könne man sich viel effektiver in offiziellen Veranstaltungen.

Die Bürgerinitiative spricht dennoch von „Behinderungen“, trotz denen der „Widerstand“ aufrecht erhalten werden soll. „Bürgerengagement in Weyhe darf offensichtlich nur im Rahmen bürokratischer Verwaltungsungsrichtlinien stattfinden“, wird in einer Stellungnahme kritisiert.

Von der Resonanz bei der Versammlung waren übrigens sogar die Initiatoren überrascht. Wie Sprecher Hans Röhrs erzählt, seien die „Keimzelle“ der Initiative fünf Familien aus dem Ort gewesen, die sich zunächst privat in einer Küche trafen. „Wir wollten aber die Hemmschwelle nehmen, irgendwo klingeln zu müssen“, erklärt er. Über seinen Sohn, Mitglied der Jugendfeuerwehr in Dreye, erhielt man Zugang zum Gerätehaus, in dem auch die Quartierstreffen der Dreyer Runde abgehalten werden. Abgesehen von acht Aushängen sei keine Werbung gemacht worden, dennoch kamen etwa 50 Menschen, um sich über die Ziegelei-Pläne auszutauschen. Knapp 200 Gegner-Unterschriften habe man mittlerweile beisammen, so Hans Röhrs.

Mehr zum Thema Kritik an Ziegelei-Plänen Ein Vergleich mit dem Gut Varrel sei „unseriös“. Nur ein Argument, mit dem sich eine Gruppe Dreyer ... mehr »

Gespräche sollen nun in erster Linie mit den Ratsfraktionen geführt werden. Auf Einladung der Bürgerinitiative hatten schon die beiden Dreyer Vertreter im Gemeinderat, Andreas Bobka (SPD) und Helgard Struckmeier (CDU), der Versammlung beigewohnt. Der Sozialdemokrat sagte auf Anfrage, er teile die Skepsis hinsichtlich Lärmbelästigung und Verkehrsaufkommen. Auch die Christdemokratin meinte, sie könne das Anliegen gut verstehen und es müsse ernst genommen werden: „Ich will Politik mit den Menschen machen, nicht gegen sie.“ Zumal es sich um „keine Eckkneipe“ handele, so Helgard Struckmeier. Der angedachte Veranstaltungssaal für bis zu 1000 Gäste hätte Platz für „fast das ganze Dorf“.

Mit 300 Parkplätzen auskommen zu wollen, halte sie für eine „Illusion“ und „am Leben vorbei“. Sie wolle noch entsprechende Gutachten und weitere Entwicklungen hinsichtlich des Nachnutzungskonzepts abwarten. Müsste sie aber in der derzeitigen Form über das Projekt abstimmen, würde sie sich dagegen aussprechen. Ähnlich sieht es ihr Dreyer Ratskollege Bobka.

Der ist indes anderer Auffassung als die Gemeinde, wenn es um den Streitpunkt Versammlungsort geht. Er lobte das Treffen der Bürgerinitiative ausdrücklich als „Musterbeispiel“ für Engagement. „Für mich war das auch keine politische Veranstaltung“, drückte er sein Unverständnis für das Verbot weiterer solcher Zusammenkünfte im Feuerwehrgerätehaus aus.

Mehr zum Thema Spezialitäten statt Ziegelsteine Lange wurde gesucht, jetzt scheint er gefunden: der Investor, der gewillt ist, die 2015 ... mehr »

Klingt also danach, als habe die Bürgerinitiative zumindest einige Politiker auf ihrer Seite. Allein auf die verlassen wollen sich die Dreyer aber nicht, sie bereiten sich nach eigenen Angaben bereits auf das zu erwartende formale Verfahren zu einem veränderten Bebauungsplan vor. Rechtliche Schritte werden laut der jüngsten Stellungnahme ebenfalls erwogen.

Apropos Formalitäten: Hans Röhrs kündigt an, für die nächste Versammlung ordnungsgemäß einen Antrag auf Nutzung des Feuerwehrhauses oder des Vereinsheims des SC Dreye bei der Gemeinde stellen zu wollen. Da ihm Matthias Lindhorst aufgrund des weiter bestehenden politischen Charakters aber wenig Hoffnung macht, werden sich die Bürger künftig wohl in der leeren Bäckerei an der Dreyer Straße versammeln.