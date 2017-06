20 Kilo wiegt so ein großer Stein, den es möglichst weit – so wie hier im vergangenen Jahr – zu werfen gilt. (Udo Meissner)

Stuhr. Frauen und Männer mit Muckis und Geschick sind gefragt, wenn am Sonnabend, 17. Juni, zum dritten Mal die Highlandgames stattfinden. Wer zudem noch Schottland-Fan ist, sollte bei der Veranstaltung, die um 11 Uhr beginnt und auf dem Märchencampingplatz am Steller See über die Bühne geht, auf keinen Fall fehlen. Messen können sich die Amateurmannschaften dann in den Disziplinen Hammerwerfen nach Weite, Speerwurf auf ein Bodenziel, Baumstamm schubsen, Steinwurf mit kleinem Stein, Steinwurf mit großem Stein, Treckerreifen ziehen und Bogenschießen. Angelehnt ist das Ganze an die schottischen Highlandgames, wie Organisator Heiko Matz berichtet.

Die insgesamt 45 Teams bestehen aus je zwei Teilnehmern, die Sieger werden anhand einer Gesamtpunktewertung gekürt. Dabei wird berücksichtigt, dass auch ungeübte Teilnehmer bei den Highlandgames mitmachen, betont Matz. Die Organisatoren orientieren sich dabei laut eigenen Angaben an der Wettkampfklasse M der Leichtathletik.

„Bei der Entwicklung der Disziplinen waren wir sehr um eine gute Balance zwischen Kraft und Geschicklichkeit bemüht“, erzählt Heiko Matz und ergänzt: „Kraft allein ist bei uns nicht der Schlüssel zum Erfolg.“ So können auch gemischte Teams problemlos antreten. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro pro Mannschaft. „Wir freuen uns über jeden Teilnehmer, der im Kilt erscheint“, betont Matz. Verpflichtung sei dies allerdings nicht. „Und nach getaner Arbeit freuen wir uns dann auf ein schönes Glas oder Horn Ale oder auch ein feines Tröpfchen Whisky“, macht Heiko Matz die Teilnahme schmackhaft.

Dudelsäcke und Highlandrinder

Auch für ein Rahmenprogramm während der Highlandgames ist gesorgt. Der Campingplatz bietet den Besuchern unter anderem ein Trampolin, einen Swimming-Pool und eine Kinderdisco. Für noch mehr schottisches Flair haben sich zwei Dudelsackspieler angekündigt: Schirmherr Victor Besch und Matthias Gröger, der auch seine Band MacIntosh mitbringt, die abends Rock- sowie Rock'n'Roll-Coverstücke auf dem Dudelsack spielen. Außerdem werden zwei Highlandrinder auf dem Campingplatz grasen, verspricht Heiko Matz.

Der Scotch-Club Bremen bietet ab 17 Uhr ein Whisky-Tasting an. Die Kosten dafür betragen zehn Euro. Auf einem kleinen Mittelaltermarkt mit drei Ständen können die Besucher derweil stöbern. Auf die kleinen Gäste wartet der Drachendruide mit einem Zeltlager, Holzaxtwerfen, einem Geschichtenzelt, Kinder-Highlandgames und Baumstammschubsen. Wer wissen möchte, wie Leder verarbeitet wird, kann einem Riemenschneider über die Schulter schauen. Die Betreiber des Märchencampingplatzes schmeißen außerdem den Grill an.

Zu den einzelnen Disziplinen, die um 11.30 Uhr beginnen, verrät Heiko Matz in seiner Ankündigung: Der Baumstamm, den es zu schubsen gilt, wiegt etwa 30 Kilo und ist 3,2 Meter lang. Der Stamm soll überschlagend geworfen werden und möglichst gerade an der vorgegebenen Linie zum Liegen kommen. Der kleine Stein wird mit einer Hand geworfen, der große mit beiden Händen. Jeder Spieler hat drei Versuche. Beim Treckerreifen ziehen gilt es, eine Distanz von 15 Metern in möglichst kurzer Zeit zu meistern. 17 Meter hingegen sollte ein Wettkampfspeer geworfen werden, damit dieser das Bodenziel trifft. Außerdem auf der Liste: Hammerwerfen und Bogenschießen. Bei Letzterem wird auf eine etwa zehn Meter entfernte Zielscheibe geschossen.

Während der Spiele herrscht für die Teilnehmer absolutes Alkoholverbot, betont der Organisator. Die Siegerehrung beginnt um 18 Uhr. Anschließend klingt die Veranstaltung mit Livemusik aus.



Der Aufbau für die Highlandgames beginnt bereits am Freitag, 16. Juni. Dann haben die Teilnehmer auch die Gelegenheit, bereits ein wenig für den Wettkampf zu trainieren. Weitere Informationen zu der Veranstaltung am Steller See sind im Internet unter www.highlandgames-bremen.de zu finden.