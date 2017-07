Einsatz in Kirchweyhe: In einem Merhfamilienhaus hat es am Montag gebrannt. (UDO MEISSNER)

Die gesamte Gemeindefeuerwehr Weyhe war am Montagnachmittag ab 16.10 Uhr auf den Beinen, um einen Dachstuhlbrand an der Straße Weidedamm in Kirchweyhe zu bekämpfen. Drei Fahrzeuge aus Stuhr wurden hinzugerufen, insgesamt waren nach Angaben von Feuerwehrsprecher Ihno Fißer 120 Einsatzkräfte vor Ort – Rettungsdienst und Polizei nicht mit eingerechnet. Verletzt wurde niemand, einige Bewohner des Mehrparteienhauses, das komplett zerstört wurde, erlitten aber einen Schock. Nachbarn hatten sie nach draußen geleitet, laut Fißer mussten noch eine Katze sowie Meerschweinchen gerettet werden. Die Wohnung, in der das Feuer aus bislang noch ungeklärter Ursache ausbrach, soll leer gewesen sein. Auch angrenzende Teile der Häuserreihe wurden beschädigt. Am Kuhzaun und Dorfstraße wurden für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt und wurden erst nach mehreren Stunden, am frühen Abend also, wieder für den Verkehr freigegeben. Die Polizei ermittelt nun, konnte aber zur genauen Höhe des Schadens noch nichts sagen.