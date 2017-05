Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Unfall an Bahnübergang im Landkreis Diepholz Güterzug erfasst Auto - Fahrerin stirbt

Eine 45-jährige Autofahrerin ist am Montagnachmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang in Wetschen im Landkreis Diepholz tödlich verunglückt. Ihr Auto wurde von einem Güterzug erfasst.