Dichte Rauchwolken stiegen am Sonnabendmorgen in Groß Mackenstedt auf. Die Feuerwehr erhöhte deshalb schon auf der Anfahrt die Alarmstufe. (Florian Kater und photoka.de / Florian Kater, photoka / Florian Kater)

Rund 500.000 Euro Schaden sind am Sonnabendmorgen bei einem Brand im Langen Weg in Groß Mackenstedt entstanden. Nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz ist das betroffene Haus nicht mehr bewohnbar, ein Carport und ein Überbau wurden völlig zerstört. Außerdem brannten drei Autos nahezu vollständig aus. Menschen wurden nicht verletzt, die Bewohner konnten sich schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst aus dem Haus retten.

„Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass das Feuer durch eine nicht völlig erkaltete Feuerschale verursacht wurde“, teilte die Polizei am Sonnabend weiter mit. Die Brandermittler hätten ihre Arbeit aufgenommen. Das Feuer war um 8.20 Uhr bemerkt worden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen ein Carport und ein Überbau in Flammen. Die Flammen griffen laut Polizei danach auf das angrenzende Wohnhaus über.

Die alarmierte Feuerwehr Groß Mackenstedt forderte schon auf der Anfahrt Verstärkung an, „aufgrund der weithin sichtbaren Rauchsäule“, berichtet der Stuhrer Gemeindefeuerwehrsprecher Christian Tümena. Der Einsatzleiter Thomas Türke habe außerdem die Alarmstufe erhöht. Zuerst hieß es laut Tümena außerdem, dass sich noch mehrere Menschen in dem Gebäude befinden sollten. Dadurch wurden ebenfalls die Ortsfeuerwehren Heiligenrode und Stuhr sowie der Einsatzleitwagen aus Fahrenhorst alarmiert.

Da die Bewohner schon draußen waren und vom Rettungsdienst und Notarzt betreut wurden, hätte die Feuerwehr sich sofort auf die Brandbekämpfung konzentrieren können. Dafür seien drei Einsatzabschnitte gebildet worden. Die Ortsfeuerwehr Groß Mackenstedt kümmerte sich um das brennende Carport, die Ortsfeuerwehr Heiligenrode übernahm die Gebäuderückseite. Die Ortsfeuerwehr Stuhr war für die Brandbekämpfung im Gebäude zuständig. „Außerdem wurde das Gebäude nach weiteren Personen abgesucht, um sicherzustellen, dass wirklich niemand mehr im Gebäude ist“, sagt Tümena.

Im weiteren Einsatzverlauf der Löscharbeiten hätten die Einsatzkräfte außerdem das Dach teilweise abgedeckt und die Dachhaut mit einer Kettensäge geöffnet, um an darunter liegende Brandnester zu kommen. Dabei sei auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz gekommen. „Um den Brandrauch aus dem Gebäude zu drücken, wurde ein Hochdrucklüfter eingesetzt“, berichtet Tümena weiter. Da sich auch sehr viel Rauch im Keller gesammelt hatte, sei auch noch der Gerätewagen Lüftungstechnik aus Seckenhausen nachalarmiert worden. „Er hat spezielle Belüftungsgeräte, um den Rauch auch aus tiefer liegenden Gebäudeteilen heraus zu bekommen“, erklärt der Feuerwehrsprecher.

Die Feuerwehr war nach seinen Angaben mit etwa 90 Einsatzkräften vor Ort. Nach dreieinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Damit jedoch nicht genug für die Feuerwehr: Denn kurz vor Einsatzende gab es schon die nächste Alarmierung. Eine Eule war in den Kaminschacht eines Einfamilienhauses an der Straße Heidkämpe im Ortsteil Fahrenhorst gestürzt und kam nicht wieder heraus. „Zur Rettung des Tieres wurde dann die Ortsfeuerwehr Stuhr aus dem Einsatz in Groß Mackenstedt herausgelöst“, sagt Tümena zum weiteren Vorgehen. Mit Hilfe von dicken Lederhandschuhen konnten die Einsatzkräfte das Tier von unten durch den Kamin herausziehen. Die unverletzte Eule sei anschließend im Garten ausgesetzt worden und dann davon geflogen.