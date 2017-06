Das Orga-Team (von links): Katharina Krolak, Frank Esmann, Daniel Neuber, Robert Steinbicker, Nele Künzel und Heiko Wittmershaus. Beim jüngsten Vorbereitungstreffen fehlte: Janett Gerken. (Sebastian Kelm)

Eigentlich, ja eigentlich sollte es eine witzige Aktion im kleinen Kreis werden: Nachdem er die Syke-Weyher-Crosslauf-Serie erfolgreich hinter sich gebracht hatte, musste sich Daniel Neuber ein neues sportliches Ziel suchen. „Da kam mir der Gedanke: Man müsste mal alle neun Weyher Ortsteile ablaufen, so von Ortsschild zu Ortsschild“, umreißt der Sudweyher den Anfang seiner Gedankenspiele. Zusammen mit ein paar Freunden wollte er das Vorhaben in die Tat umsetzen. Doch sein Kumpel Robert Steinbicker widersprach – und ist weiterhin überzeugt: „So eine geile Idee, das muss man größer machen.“

Inzwischen ist nicht mehr die Rede von einer überschaubaren Runde, mittlerweile rechnet ein siebenköpfiges Organisationsteam mit 150 Teilnehmern – oder mehr. Für die Planungen, die schon seit April laufen, wurde sogar ein neuer Verein mit dem Namen Sportsfreunde Weyhe ins Leben gerufen. Denn wenn es nach Katharina Krolak geht, die zunächst zusammen mit Daniel Neuber an dem Einfall feilte, soll die Premiere des Weyher Ortsschild-Laufs nicht die einzige Auflage bleiben: „Wäre schön, wenn sich daraus eine Tradition entwickelt, die das Wir-Gefühl stärkt. Vielleicht mal mit einer Party zum Abschluss.“

Mit Fotobeweis: Vorab wurden natürlich alle Etappen abgelaufen. (FR)

Der Gedanke der Heimatverbundenheit scheint bei dem Projekt zu ziehen. Die positive Resonanz, nachdem es auf Facebook vorgestellt wurde, spricht jedenfalls dafür. So dürfte es fast ein wortwörtlicher Selbstläufer werden, den Weyhern Beine zu machen – auch wegen der Verbindung aus Spaß an der Bewegung und Erkundung der eigenen Gemeinde. „Dreyer sollen auch mal sehen, wie schön Leeste ist“, sagt Robert Steinbicker augenzwinkernd. Neuber ergänzt: „Wir wohnen ja alle gern hier und wollen zeigen warum.“ Auswärtige sind ausdrücklich eingeladen, sich auch quasi im Vorbeilaufen ein Bild von Weyhe zu machen. Darauf festlegen, welche Strecke zwischen zwei Ortschildern ihrer Ansicht nach am hübschesten ist, mag sich allerdings keiner in der Runde.

Neun Schilder sind es jedenfalls, die es am Sonnabend, 19. August, ab 16 Uhr zu passieren gilt. Start und Ziel ist auf der Zentralsportanlage (ZSA). Am Ende einer jeden der insgesamt neun Etappen soll es Zwischenstationen mit Getränkeständen geben. Von dort aus brechen auch die weiteren Mitglieder einer unterschiedlich großen Staffel auf, um den Staffelstab am nächsten Schild zu übergeben. „Wenn einer die 33 Kilometer auch alleine schafft, dann bitte“, sagt Heiko Wittmershaus.

Bis spätestens 22 Uhr muss die Strecke aber bewältigt worden sein – dann endet nämlich die Absicherung am Wegesrand. Alles ist übrigens offiziell angemeldet, Bürgermeister Andreas Bovenschulte fungiert als Schirmherr, die Kreissparkasse als Präsentator, wie das Team erzählt.

„Ein mittelguter Läufer wird wohl drei bis dreieinhalb Stunden brauchen“, schätzt Daniel Neuber. Um Zeiten soll es aber gar nicht gehen. Wer wissen will, wie schnell er unterwegs ist, muss selbst mit der Uhr messen. „Wir wollten keinen Wettkampfcharakter“, betont Heiko Wittmershaus. Mitlaufen kann daher jeder, der möchte. Jugendliche unter 14 Jahren, so im Prinzip die einzige Auflage, dürfen jedoch nur in Begleitung eines Erwachsenen antreten.

Die Organisatoren möchten auf diesem Wege einen Volkslauf etablieren, wie es ihn in Weyhe in der Form bisher nicht gegeben hat. Und dazu noch die „geile Idee“ mit den Ortschildern. Die ist laut Robert Steinbicker auch einmalig. Er sagt: „Wir haben gegoogelt. Und anscheinend hat es so etwas noch nirgends gegeben.“

Einzelläufer sind am 19. August für fünf Euro dabei, Dreier- oder Fünferstaffeln zahlen vier Euro pro Person, Siebener- und Neunerstaffeln drei Euro pro Person. Teilnehmer können sich ab sofort per E-Mail an ortsschildlauf@icloud.com anmelden. Darüber können auch weitere Sponsoren Kontakt zu den Organisatoren aufnehmen. Gesucht werden insbesondere noch ein Autohaus oder Logistiker für den Transport an die einzelnen Staffel-Startpunkte sowie ein Partner, der Getränke stellt. Benötigt werden zudem noch freiwillige Helfer, etwa Streckenposten.