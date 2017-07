Prominentes Jurymitglied: Ole Plogstedt, bekannt aus der Sendung "Die Kochprofis", bewertet die Leistungen der Teilnehmer aus Verwaltung und Publikum. (Severin Schweiger, RTL II / Severin Schweiger)

„Ein Kilo Hähnchenfleisch für 2,79 Euro zu kaufen, fühlt sich einfach nicht richtig an“, sagt Matthias Lindhorst, Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste im Weyher Rathaus. Er, seine Mitarbeiterin Ines Hansemann vom Stadtmarketing und Wirtschaftsförderer Dennis Sander haben es sich daher im Namen der Gemeinde auf die Fahnen geschrieben, eine Wahrnehmung zu schaffen für ökologisch hergestellte Produkte aus Weyhe und umzu. Geschehen soll dies bei einem Markt unter der Überschrift „Weyher Bio-Barbeque – aus der Region auf den Grill“. Zu diesem lädt die Gemeinde erstmalig für Sonntag, 27. August 2017, von 12 bis 18 Uhr auf den Kirchweyher Marktplatz ein.

Die Idee dafür ist laut Lindhorst längere Zeit gewachsen – wie auch die angebotenen Erzeugnisse in der Regel länger gewachsen sind als üblich. Die Veranstaltung ist Teil einer Reihe von Bio-Märkten, initiiert vom Projekt „Bio-Stadt Bremen“, bei dem sich jeder Gastgeber ein eigenes Profil überlegen musste. „Und mit Grillen kann wohl jeder etwas anfangen“, erklärt Matthias Lindhorst die Wahl des Bio-Schwerpunkts für Weyhe.

Einerseits soll für nachhaltig gestaltete Ernährung sensibilisiert, diesem aktuellen Thema eine Plattform gegeben werden. Doch selbstverständlich soll auch der „Genussaspekt“ nicht zu kurz kommen, wie Dennis Sander betont: „Das Ganze hat keinen Grünmarkt-Charakter, sondern ist eher als Erlebnismarkt angelegt.“

27 Aussteller dabei

Insgesamt 27 Aussteller stellen sich vor, um den Verbrauchern die ganze Bio-Vielfalt der Region vor Augen zu führen. Die lokalen Erzeuger reichen laut Ankündigung von Höfen und Gärtnereien über den Geflügelzuchtverein und die Jägerschaft aus Syke bis hin zur Schäferei Ulenhof aus Rehden, der Privatbrauerei Thomas Bannas aus Wildeshausen oder der Blocklander Eisdiele. Außerdem gibt es eine Grillausstellung samt Vorführung und Informationen zum ökologischen Landbau.

Auch an Unterhaltung soll einiges geboten werden. So etwa für die kleinen Besucher. Sie können Tiere anschauen und sogar streicheln, erwartet werden Moorschnucken und Hühner. Eine Hüpfburg wird aufgebaut, auch Kinderschminken gehört zum Programm. Bei einer „Schnippeldisco“ sollen Gemüsetiere entstehen. Gesunde Stärkungen werden außerdem an einer Apfel- und Gemüsebar ausgeben.

„Für die Musik sorgt Werner Winkel aus Ottersberg“, verrät Ines Hansemann vom Stadtmarketing. Er habe Bauernhoflieder zum Mitmachen im Gepäck. Spielen will er sie ab 15 und 16 Uhr.

Informativ wird es am „Q-Mobil“. Dort kann spielerisch die Frage geklärt werden: Wie sieht die Kuh von innen aus? Verschiedene Aktionen rund um die Milch sind hier geplant.

Aber auch die Erwachsenen sollen an diesem Sonntag ihren Horizont erweitern. Auf der Bühne werden unterschiedliche Vorträge passend zum Thema des Tages gehalten, heißt es. Darüber hinaus kann eine Talkrunde zum Thema „Bio in der Region" verfolgt werden. Diese leitet – wie das ganze Geschehen auf der Bühne – Otmar Willi Weber vom Nordwestradio. "Der hat schon ein paar solcher Veranstaltungen moderiert", weiß Ines Hansemann.

Publikum vs. Rathaus

Höhepunkt wird aus Sicht der Organisatoren aber das sogenannte Bio-Grillmatch sein, das unter dem Titel „Schlag den Bürgermeister“ läuft. Das findet unter fachkundiger Anleitung der Weber-Experten von Griffeuer BBQ aus Oyten von 14 bis etwa 15 Uhr statt. Dabei wird der Verwaltungsvorstand – Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith sind bereits gesetzt – gegen ein anderes Team antreten. Das wird laut Ines Hansemann spontan aus dem Publikum gebildet. Es besteht also die einmalige Gelegenheit, der Rathaus-Spitze zu zeigen, wer Chef am Rost ist.

Bei diesem Wettbewerb muss ein Drei-Gänge-Menü zubereitet werden. Eine Jury wird das Gegrillte später bewerten. In dieser wird auch Star-Koch Ole Plogstedt sitzen, vielen bekannt aus den TV-Sendungen „Die Kochprofis“ (RTL 2) und „Fast Food Duell“ (Kabel 1). Plogstedt kommt aus Hamburg und gilt als bekennender Bio-Fan. Er ist Gründer der Tournee-Cateringfirma „Rote Gourmet Fraktion“. Seit 20 Jahren bekocht er mit seinem Team deutsche und internationale Rockbands wie die Toten Hosen oder Rammstein.

Der Eintritt zum ersten Weyher Bio-Barbeque am 27. August ist frei. Kosten werden nur einige Köstlichkeiten etwas. Aber sicher keine 2,79 Euro für ein Kilogramm Hähnchenfleisch.