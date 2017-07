Diesmal sind es gleich beide Anschlussstellen der A 1 in Groß Mackenstedt: Ab kommenden Sonntag, 16. Juli, ab 18 Uhr werden in Fahrtrichtung Hamburg die Ausfahrt 58a (Dreieck Stuhr) in Richtung A 28 Oldenburg und die Ausfahrt 58b (Delmenhorst-Ost) in Richtung B 322 Stuhr gesperrt. Auf diesen nächsten Schritt der derzeit laufenden Arbeiten weist der Geschäftsbereich Oldenburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hin.

Die Sperrung der Anschlussstelle 58b soll am Montag, 17. Juli, ab 6 Uhr schon wieder aufgehoben werden. Aber einschränkend heißt es in einer Mitteilung der Behörde: „Witterungsbedingt könnte es notwendig werden, diese Sperrung in der Nacht von Montag auf Dienstag zu wiederholen.“ Die Anschlussstelle 58a hingegen wird bis voraussichtlich Dienstag, 1. August, nicht zur Verfügung stehen. Die Verkehrsteilnehmer müssen sich auf einen erheblichen Umweg einstellen: Die Umleitung erfolgt jeweils über die Anschlussstelle 59 Groß Ippener und soll mit entsprechenden Hinweisschildern eingerichtet werden.