Glatte Straßen haben im westlichen Niedersachsen am Samstagmorgen für zahlreiche Unfälle gesorgt. (dpa)

So verunglückte eine 46-jährige Autofahrerin bei Syke (Landkreis Diepholz). Die Frau sei auf der Landstraße 333 in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie im Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die schwer verletzte Frau befreien. Sie wurde zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Kurz zuvor sei es im benachbarten Ort Weyhe zu einem weiteren Glätteunfall gekommen. Auch hier habe ein Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei am Straßenrand gegen einen Baum geprallt. Er blieb jedoch unverletzt.

Die Polizei hat für den gesamten Landkreis Diepholz eine gesonderte Glättewarnung ausgesprochen. Auch die Polizei für Kreis und Stadt Osnabrück warnte die Autofahrer vor Straßenglätte. Auf den Autobahnen A1 und A33 sowie auf der Bundesstraße 68 habe es mehrere Unfälle mit Blechschäden gegeben, weil Autos wegen der vereisten Fahrbahn ins Schleudern kamen und von der Fahrbahn rutschten. (lni)