Noch wollen die meisten Autofahrer links durch den Ortskern, am Mittwoch, 9. November, soll die Vollsperrung der Kirchweyher Ortsumgehung aber aufgehoben werden. (Björn Hake)

Der schwarze Pfeil auf dem gelben Schild zeigt nach rechts – dieser „Empfehlung“ folgt aber kaum ein Autofahrer hier auf der Hauptstraße in Kirchweyhe. Die weitläufige Umleitung über Lahausen, Jeebel und Sudweyhe wird gemieden, stattdessen stehen die Wagen Stoßstange an Stoßstange auf der Linksabbiegespur, um in Richtung Bahnhofstraße zu fahren.

So spielt es sich derzeit jeden Tag ab. Doch nicht mehr lange, für alle Staugeplagten ist Halbzeit. Denn wie Sonja Stuwe von der Straßenmeisterei Bassum auf Anfrage vermelden kann, sollen die Sanierungsarbeiten am Ruschkamp schon am kommenden Dienstag, 8. November, abgeschlossen werden. „Am 9. November ist die Fahrbahn dann definitiv wieder frei, wenn es gut läuft sogar schon morgens“, kündigt sie das Ende der Vollsperrung auf jenem kurzen Stück der Landesstraße 335 an, die zuletzt vor allem zu Stoßzeiten enorme Verkehrsbehinderungen in Weyhe mit sich brachte. Zunächst hatte es geheißen, mit diesen müsse bis einschließlich Mittwoch, 9. November, gerechnet werden.

Es war zu erwarten, dass während der Sperrung fast niemand den fünf Kilometer langen Umweg in Kauf nehmen würde, den die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vorgesehen hatte. Und so kam es auch. „Wir haben schon deutlich mehr Durchgangsverkehr an der Bahnhofstraße“, hat Markus Pick vom Weyher Gewerbering festgestellt. Er weiter: „Wer ortskundig ist, fährt eben da lang.“ Die Menge an Lastwagen sei schon bedenklich, allerdings kann er dem Ganzen sogar etwas Positives abgewinnen. Pick ganz Geschäftsmann: „Vielleicht sehen Leute, die dort sonst nicht durchkommen, mal die Bahnhofstraße und welche Läden es gibt.“

Irritationen am Ende der Bahnhofstraße

Für einige Irritationen hatte die Ampel am östlichen Ende der Bahnhofstraße gesorgt. Obwohl wegen der Baustelle nur nach links auf die Kirchweyher Straße abgebogen werden kann – oder in entgegengesetzter Richtung entsprechend nach rechts – ist diese noch in Betrieb. Die Folge: vermeintlich unnötige Wartezeiten. Laut Sonja Stuwe aber haben die Rotphasen durchaus ihre Berechtigung, schließlich sind hier auch Fußgänger und Radfahrer unterwegs. Die müssten die Fahrbahn sicher kreuzen können.

Sie verrät noch einen weiteren Effekt: „Es ist ja nicht gewollt, dass alle die Abkürzung über die Bahnhofstraße nehmen. Gäbe es die Lichtsignalanlage nicht, wäre das noch attraktiver.“

Die Gemüter erhitzt überdies die Ampelschaltung am Knotenpunkt der Umleitungsstrecke im Jeebel. Die soll dazu beitragen, dass Autos von der Lahauser Straße auf die Sudweyher Straße – oder umgekehrt – gelangen. Andererseits kommt der Verkehr zwischen Barrien und Sudweyhe teilweise zum Erliegen, in dem Fall kann er nicht mehr wie gewohnt fließen. Die Ampel sei zudem schlecht positioniert und nur schwer zu sehen, monierten Autofahrer im sozialen Netzwerk Facebook. Aber wie gesagt: Es ist fast überstanden.