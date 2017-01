Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Betroffen ist ein Entenmastbetrieb Geflügelpest in Eydelstedt ausgebrochen

In einem Entenmastbetrieb in Eydelstedt bei Barnstorf ist die Geflügelpest ausgebrochen. Festgestellt wurde dies nach Auskunft des Landkreises Diepholz am Montagabend.