(fr)

Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, war der Junge um 9.20 Uhr mit dem Fahrrad auf der Meyerstraße unterwegs, als ihm ein etwa 45-jähriger Mann mit Glatze und kräftiger Statur entgegen kam. Der Mann führte mehrere Hunde an der Leine, eines der Tiere biss den 15-Jährigen in den Oberschenkel, so die Beamten weiter. Der Hundehalter habe seinen Weg trotz des Vorfalls fortgesetzt.

Das Polizeikommissariat Weyhe bittet nun unter der Telefonnummer 04 21 / 8 06 60 um sachdienliche Hinweise.