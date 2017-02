Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Unfall im Kreis Diepholz Viehtransporter fährt in Straßengraben

Ein mit 8000 Hähnchen beladener Viehtransporter ist am Freitagmorgen zwischen Homfeld und Asendorf im Straßengraben gelandet. Die K140 zwischen den Orten bleibt mehrere Stunden gesperrt. Die K135 in Richtung B6 bleibt aber befahrbar, teilt die Polizei in Diepholz mit.