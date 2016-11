Die Polizei und der Zoll kontrollierten die Fahrzeuge unter anderem auf unerlaubte Gegenstände. (Janina Rahn)

Der Polizeibeamte klopft am Fenster des Transporters. Sofort fährt die Scheibe herunter. „Hallo, ich hätte gerne einmal Ihren Führerschein, Fahrzeugschein und Personalausweis“, heißt es in Richtung des Fahrers. Ohne zu zögern sucht dieser die Dokumente heraus und gibt sie dem Beamten. „Dankeschön, bitte warten Sie hier“, sagt der Polizist. So erging es möglicherweise einigen Fahrern, die am Donnerstag zwischen 15.30 und 22 Uhr auf der Bundesstraße 6 in Brinkum-Nord unterwegs waren – denn die Polizei führte hier in beiden Richtungen in Höhe der Hem-Tankstellen eine Großkontrolle durch.

„Ziel der Polizei war es vor allem, Täter wie Einbrecher aus der Anonymität zu reißen und mögliche Tatfahrzeuge sicherzustellen. Einbrecher sind gerade jetzt zu Beginn der dunklen Jahreszeit unterwegs. Dabei nutzen sie meistens Kraftfahrzeuge als Transportmittel“, erklärt Thomas Gissing, stellvertretender Pressesprecher der Polizeiinspektion Diepholz. „Über 100 Fahrzeuge wurden kontrolliert. Bei über 160 Personen wurden die Personalien für weitere Ermittlungen festgestellt“, berichtet Gissing. Die B 6 habe sich für die Kontrolle am besten angeboten, weil sie die Haupt-Verbindung zwischen dem Landkreis Diepholz und Bremen sei, so Gissing weiter.

Auch Hunde im Einsatz

Bei der Großkontrolle waren Polizeibeamte aus Sulingen, Syke und Weyhe, die Bereitschaftspolizei, der Zoll sowie Hundeführer im Einsatz. Diese überprüften die Daten aller Insassen eines Fahrzeugs. „Die Daten wurden dann aufgeschrieben“, so Gissing. Einige mussten auch einen Zahlencode auf ihrem Handy eingeben, wie Gissing weiter erzählt: „Damit konnte die IMEI-Nummer des Handys ermittelt werden. Durch diese können wir sehen, ob das Handy möglicherweise geklaut worden ist.“ Bis eine Kontrolle durch sei, könnten gut 20 bis 30 Minuten vergehen, meint Gissing. „Das kommt darauf an, ob wir unerlaubte Gegenstände im Auto finden. Manchmal kommt dann noch die Sprachbarriere hinzu“, sagt er.

In dem Wagen eines Bremers entdeckten die Beamten eine nicht gerade kleine Menge Marihuana. „Die gut 100 Gramm wurden sichergestellt und der Fahrer musste zu weiteren Ermittlungen mit auf die Wache“, so Gissing. Wie die Polizei weiter mitteilt, mussten bei vier Autofahrern Blutproben genommen werden, da sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs waren. Ein Autofahrer konnte gar keinen Führerschein vorzeigen, da er keinen besitzt. „Bei zwei Personen wurden Gegenstände gefunden, die unter das Waffengesetz fallen. In einem Fall ein Einhandmesser und im zweiten Fall ein Elektroschocker, der in einer Taschenlampe versteckt war“, berichtet Gissing. Mehrere Fahrzeuge wurden auch mit Unterstützung von Diensthunden intensiver durchsucht, ohne jedoch den „großen Treffer“ zu finden, so der Polizeipressesprecher weiter.

Neben der Prüfung in Brinkum-Nord kontrollierte die Polizei auch in Dreye, an der Haferflockenkreuzung und in Kladdingen. Insgesamt ziehen die Beamten ein zufriedenes Fazit. Dazu trage auch bei, dass die Zahl der Wohnhaus-Einbrüche im Nordkreis bereits rückläufig sei, wie Thomas Gissing berichtet: „Wir können einen Rückgang von 20 Prozent verzeichnen. Das ist sehr erfreulich.“ Der Termin für die nächste Kontrolle in dieser Größenordnung steht noch nicht fest. „Man kann aber sagen, dass sie ein- bis zweimal im Jahr stattfindet“, so Gissing.