Der 32-Jährige hat die Tat am Sonntagvormittag gestanden, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Die Polizei fand die leblose Frau in der gemeinsamen Wohnung. Vermutlich wurde sie erwürgt. Die drei Kinder des Paares, die ebenfalls zuhause waren, waren unverletzt als die Rettungskräfte eintrafen. Die Kinder befinden sich in der Obhut des Jugendamtes. Warum der Mann seine Lebensgefährtin getötet hat, war zunächst völlig unklar.

Am Montagnachmittag hat das Amtsgericht Verden Haftbefehl gegen den 32-Jährigen erlassen. Er befindet sich nun für die Zeit der Ermittlungen in Untersuchungshaft. Weitere Angaben können die Ermittlungsbehörden zum aktuellen Zeitpunkt nicht machen. (dpa/lni)