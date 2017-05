Symbolbild. (dpa)

Ein Fußgänger ist in der Straße Am Weizenkamp am Donnerstagabend von drei Männern entführt worden. Die Polizei konnte den Mann laut ihren Angaben aber an der Kreisgrenze auf der B69 befreien. Verletzt wurde bei der Aktion niemand.

Die drei Entführer sind in Haft. Sie sind zwischen 25 und 31 Jahre alt und stammen aus Bremerhaven.

Über die Hintergründe der Tat ist bisher nichts bekannt. "Ersten Vermutungen nach handelt es sich aber um persönliche Gründe, die Auslöser waren", so die Polizei.

Die Täter fuhren laut Polizei mit einem weißen Mercedes neben den Fußgänger und hielten. Der Fahrer wartete im Wagen, die beiden anderen Männer sprangen heraus und zwangen das Opfer zum Einsteigen. Das beobachtete glücklicherweise ein Zeuge, der sofort die Polizei alarmierte. (wk)