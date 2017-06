Die Feuerwehr hatte am Sonntag in der Psychiatrie des Klinikums Bassum allerhand zu tun, konnte aber Schlimmeres verhindern. (Florian Kater, photoka / Florian Kater)

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen hat ein Patient der psychiatrischen Klinik Bassum in seinem Zimmer Feuer gelegt. Wie Bassums Feuerwehr-Pressewart Dennis Heuermann mitteilte, hatte die Brandmeldeanlage im Zentrum für seelische Gesundheit am Sonntag gegen Mittag einen Feueralarm in einem Patientenzimmer gemeldet. Woraufhin in Bassum und Apelstedt die Sirenen heulten.

Vor Ort hatte der Patient Bettlaken in ein Waschbecken geworfen und diese angezündet. Da die Rettungswache in direkter Nachbarschaft zur Klinik liegt und Feuerwehren sowie Rettungsdienste sofort ausrückten, konnte Schlimmeres verhindert werden. Ein Mitarbeiter der Klinik hatte den betroffenen Patienten geistesgegenwärtig aus dem Zimmer gerettet und an den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung übergeben. Der Brandstifter kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, es wurde niemand Weiteres verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Löschen des Brandes machten die Flammenbändiger den verqualmten Bereich mittels Hochdrucklüfter rauchfrei. Für die weiteren Patienten habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden.