(FR)

Die Hintergründe des Tötungsdeliktes, das sich am Sonntagvormittag in Syke ereignet hat, bleiben zunächst unklar. Das Amtsgericht Verden habe am Montagnachmittag Haftbefehl gegen den 32-jährigen Mann erlassen, teilte die Polizeiinspektion Diepholz mit. Der Mann würde sich nun in Untersuchungshaft befinden.

Wie berichtet, war der Mann am Sonntag um 10.40 Uhr im Polizeikommissariat Syke erschienen und gab laut Polizei an, seine Lebensgefährtin getötet zu haben. Einsatzkräfte der Polizei hätten die leblose 32-jährige Frau dann in dem gemeinsamen Haus in Syke gefunden. Auch die drei gemeinsamen Kinder des Paares hätten sich in der Wohnung befunden, seien körperlich unversehrt gewesen.

Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass die Frau erwürgt wurde, so Sandra Franke, Sprecherin der Polizeiinspektion Diepholz, am Montagabend auf Nachfrage des WESER-KURIER. „Es sieht nach Erwürgen aus, der genaue Obduktionsbericht liegt aber noch nicht vor“, sagte Franke. Wenn dies der Fall sei, werde die Staatsanwaltschaft Verden weitere Informationen zu dem Fall bekannt geben. Der 32-jährige Tatverdächtige verweigere bislang die Aussage. Die beiden älteren Kinder des Paares, das laut Polizei nicht verheiratet war, seien neun und zwei Jahre alt. Das jüngste Kind sei im Jahr 2016 geboren worden. Wo genau im Haus sich die drei Kinder zum Zeitpunkt der Tat aufgehalten haben, ist laut Polizei noch nicht geklärt. „Wir wissen nicht, ob die Kinder die Tat mitbekommen haben“, sagte Sandra Franke.

Zumindest körperlich seien die Kinder im Moment „wohlauf“, so die Polizeisprecherin weiter. Den Vater hätten sie nach dessen Erscheinen auf der Syker Polizeiwache nicht mehr gesehen, sie seien sofort in die Obhut des Jugendamtes genommen worden. Im Moment werde geprüft, wo die Kinder nun längerfristig untergebracht werden könnten. Auch Verwandte hätten sich angeboten. Es sollten natürlich alle drei Geschwister zusammenbleiben.

Nachdem der 32-jährige Mann am Sonntagvormittag bei der Polizei erschienen war, sei die Polizei sofort „arbeitsteilig“ vorgegangen. Das bedeute, dass ein Team die weitere Befragung des mutmaßlichen Täters übernommen habe, ein weiteres Kollegenteam umgehend zum Haus des Mannes gefahren ist. Wie viele Polizisten an dem Einsatz insgesamt beteiligt waren, wollte die Sprecherin nicht mitteilen.

Auch zu weiteren Details hielt sich Sandra Franke bedeckt. Dazu gehört etwa der genaue Tatort. Das geschehe mit Rücksicht auf die Nachbarn, vor allem aber auf die Familie und die Kinder. Besonders Letztere sollten auch in Zukunft noch in Syke leben können, ohne immer mit der Tat in Verbindung gebracht zu werden. Zu den genauen Hintergründen der Tat konnte die Polizeisprecherin ebenfalls keine Angaben machen. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Diepholz, die sich aufgrund der Tat am Sonntag und Montag mit einem großen Medieninteresse konfrontiert sah, dauern an.