Viereckiger Verkäufer: Dank Selbstbedienungsautomat ist die Schlachterei Wolters 24 Stunden am Tag "geöffnet". (Udo Meissner)

„Wer beim Schlachter klingelt, muss sich nicht wundern, wenn kein Schwein aufmacht“, steht auf einem Schild im Fenster der Landschlachterei Wolters in Martfeld, 35 Kilometer südöstlich von Bremen. Dieser witzige, mehrdeutige Spruch weist zum einen darauf hin, dass der Laden nicht täglich, sondern nur mittwochs und freitags von 7 bis 18 Uhr geöffnet hat und am Sonnabend von 7 bis 13 Uhr.

Zum anderen wird das, was einmal ein Schwein war, an den übrigen Zeiten auf den Wochenmärkten der Region und in Bremen zum Kauf angeboten. Seit wenigen Wochen allerdings können Kunden rund um die Uhr, direkt an der Schlachterei in der Hoyaer Straße 16 die Dienste eines neuen Mitarbeiters in Anspruch nehmen.

Bratwürste im Dreier- oder Zehnerpack

Einen nicht unerheblichen Betrag musste Familie Wolters schon in ihn investieren. Dafür steht er aber auch rund um die Uhr zur Verfügung und beansprucht weder Pausen noch Urlaub. Es handelt sich um einen Kühlautomaten, bestückt mit Grillgut. Entwickelt sich das Wetter doch besser als vorausgesagt und macht damit Lust aufs spontane Grillen, muss bei geschlossenen Geschäften nun nicht mehr verzweifelt werden.

Bratwürste im Dreier- oder Zehner-Sparpack, Käsekrakauer, Minutensteaks, Hähnchenbrust, Bauchscheiben, aber auch Schalen mit 450 Gramm Kartoffel- oder Nudelsalat lagern bei drei Grad Celsius in mehreren Etagen im Automaten übereinander. Auch Wurst in Gläsern gibt es. Die Preise stehen gut lesbar auf den Packungen. Hat man sich entschieden, wirft man das Geld ein, tippt die entsprechende Zahl des Produkts, entnimmt es der Klappe und bekommt sein Wechselgeld heraus.

Tim Mälzer war begeistert von der Idee

„Vor kurzem war ein Fernsehteam da“, erzählt Michael Wolters von der Landschlachterei. Der 25-Jährige hat schon seinen Meister in der Tasche und führt die Schlachtertradition in dritter Generation fort. „In der täglichen NDR-Sendung ,DAS' saß Tim Mälzer als Gast auf dem roten Sofa, als der Film gezeigt wurde. Er war begeistert von dieser kundenfreundlichen Idee.“ Im Haus ist immer jemand da von der Familie, es kommt somit nicht zu Engpässen. Was fehlt, wird nachgelegt, versichert Michael Wolters.

Platz ist für 15 Folienpackungen hintereinander auf den einzelnen Etagen der Fächer. „Wir sind sehr zufrieden, wie gut unser Angebot genutzt wird und die Grillsaison beginnt ja erst“, meint Michael Wolters, hat aber schon die kühlere Jahreszeit im Blick. „Angedacht ist, im Herbst und Winter Knipp, Grünkohl in Schlauchpackungen und was zum Kohl gehört, anzubieten.“

Rinder, Bullen und Kälber aus der Region

Er kann sich keinen anderen Beruf vorstellen, erzählt er, während er den Automaten mit Nachschub bestückt. „Warum junge Leute nicht auch mal über eine Lehre im Schlachterhandwerk nachdenken, ist mir unverständlich. Vergeblich halten wir auch Ausschau nach einem Gesellen.“ Bei ihren Produkten legen Wolters Wert darauf zu wissen, woher die Tiere kommen. Die eigenen Schafe werden gezüchtet und die eigenen Schweine gefüttert.

Direkt von Bauern aus der Umgebung beziehen sie Rinder, Bullen und Kälber, immer mit Herkunftsnachweis. In der Fleischerei werden die Tiere verarbeitet nach dem Prinzip: Klasse statt Masse. Als ein Auto anhält, steigen zwei Damen aus, wohl auch aufmerksam geworden durch den Aufsteller am Straßenrand und betrachten die Auslage im Automaten. „Wir sind schon öfter hier vorbeigefahren und wollen uns das jetzt mal ansehen“, sagen sie. Und wie kommt der Verkaufsautomat an? „Gut zu wissen, dass jederzeit ein Einkauf möglich ist.“