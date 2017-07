Die 69. Tarmstedter Ausstellung ist eröffnet und bietet bis Montag ein abwechslungsreiches Programm, zu dem am Freitagabend auch eine Ü30 Warm-up-Party gehörte. Die Band "Afterburner" sorgte im Festzelt mit tanzbaren Hits für beste Stimmung. Gerne nutzte man auch die sommerlichen Temperaturen, um unter freiem Himmel in netter Gesellschaft am Biertresen zu plaudern.