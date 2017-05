Der Brand hat sichtbare Schäden und verrußte Wände hinterlassen. (Stadt Verden)

Demnach sei die Baugenehmigung für ein Mehrfamilienhaus an der Bremer Straße in Verden zu Recht erteilt worden.

Am Morgen des 9. April war der mutmaßliche Täter mit einem Auto absichtlich in den Eingangsbereich des Rathausgebäudes gefahren und hatte das Fahrzeug anschließend mit Brandbeschleuniger angezündet. Es kam es zu einem offenen Feuer und einer umfangreichen Rußverschmutzung, insbesondere im mittleren Gebäudeteil. Auch die beiden Seitenflügel, in denen unter anderem die Bauaufsicht und das Ordnungsamt untergebracht sind, sind betroffen. Grund für die Tat war nach Aussage von Anwalt Jörk Matthäi der Ärger über die Dimensionen eines Mehrfamilienhauses, das direkt neben dem Grundstück des Täters errichtet wurde.

Die Stadt Verden habe die Aussagen zum Anlass genommen, die Sache zu überprüfen. Die Baugenehmigung sei demnach zu Recht erteilt worden und der Nachbar – obwohl nicht zwingend erforderlich – über die erteilte Baugenehmigung schriftlich informiert worden. Nach Angaben der Stadt habe er dagegen keine Einwendungen erhoben. Niemand habe außerdem davon ausgehen können, dass der Eigentümer des Baugrundstücks dieses auf Dauer unbebaut lassen würde.

Mehr zum Thema „Er wollte niemanden verletzen“ Verden. Aus großer Frustration gegenüber den Behörden und angesichts eines Gebäudes, das an der ... mehr »

„Es gibt daher keinen Grund und keine Rechtfertigung für die Brandstiftung am Rathaus. Der entstandene Schaden ist sehr groß für das Gebäude und insbesondere für die Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung und damit für die Stadt Verden insgesamt“, teilt Bürgermeister Lutz Brockmann in der Stellungnahme mit. Auf die Vorwürfe des Fahrers, der von einer ehemaligen Tankstelle und einer Werkstatt mutmaßlich kontaminierte Boden sei vor dem Bau nicht ordnungsgemäß untersucht worden, geht die Stadt nicht ein.

Die Aufarbeitung der Brandschäden im neuen Rathaus werden sich noch mehrere Monate hinziehen. Neben regelrecht verbrannten Gebäudeteilen hauptsächlich im Eingangsbereich haben, den Angaben der Stadt zufolge, insbesondere die durch das offene Feuer verursachte Hitze und die dadurch bedingte Rußverschmutzung in weiten Teilen des Gebäudes erhebliche Schäden verursacht. Die Büros von 90 Mitarbeitern seien betroffen. Das Fachwerkgebäude, in dem unter anderem die Bauaufsicht und der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung untergebracht sind, wurden nach intensiver Reinigung wieder in Betrieb genommen, ebenso der Trakt entlang der Johannisstraße, wo das Ordnungsamt angesiedelt ist. Beide Bereiche sind nur über einen Notausgang zu betreten, Besucher müssen sich vorab in der Zentrale im Historischen Rathaus anmelden.

Der Haupteingangsbereich mit seiner Glasfront in der Ritterstraße wurde mit Holzplatten verschlossen, und auch der Zutritt im hinteren Eingangsbereich ist mit Bauzäunen verstellt. Der sogenannte Mitteltrakt des Rathausneubaus soll über mehrere Monate gesperrt bleiben. Da insbesondere im Erd- und Obergeschoss neben den Fluren so gut wie alle Büroräume mit Giftstoffen kontaminiert sind, sei eine vollständige Entkernung absehbar. Sämtliche nicht tragenden Innenwände und Deckenverkleidungen müssen voraussichtlich entfernt werden, auch die komplette Elektrik im Hause muss erneuert werden. Das Löschwasser habe zudem Schäden im Keller verursacht. Noch am Montag nach dem Brand hatte das Rathaus-Team im Historischen Rathaus ein Ersatz-Bürgerbüro eröffnet. In den verbleibenden Büros wurde zusammengerückt und innerhalb weniger Tage wurden für mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Holzmarkt Ersatz-Arbeitsplätze geschaffen. Da Akten und Dokumente kontaminiert sind, werde die Arbeit der Stadtverwaltung jedoch über Monate behindert sein, heißt es in der Mitteilung.

Der Zutritt zum Rathaus an der Ritterstraße ist derzeit von einer Bretterwand versperrt. Bevor der Täter sein Fahrzeug mit einem Brandbeschleuniger angezündet hatte, war er durch die Glasfront gefahren. (Björn Hake)

Im Internet unter www.verden.de und dem Stichwort „Rathaus nach dem Brand“ informiert die Stadtverwaltung über provisorische Erreichbarkeiten der Fachbereiche und Dienstleistungen. Nach derzeitiger Einschätzung des Versicherers der Stadt beträgt der Gesamtschaden vermutlich mehr als 1,5 Millionen Euro. Diesen Schaden finanziert die städtische Gebäudeversicherung, die dann aller Voraussicht nach auf die Kfz-Haftpflichtversicherung des Tat-Autos zurückgreifen wird.

Als erster größerer Bauabschnitt soll die Erneuerung der gläsernen Dachkonstruktion in Angriff genommen werden, damit das Gebäude wieder geschlossen ist. Der Rat der Stadt wird sich am 16. Mai mit den Folgen des Brandes beschäftigen und vermutlich „richtungsweisende Beschlüsse“ fassen. Die Verwaltung empfiehlt, die Wiederherstellung der Räume für eine zeitgemäße Anpassung zu nutzen, zum Beispiel mit der Schaffung eines modernen Bürgerbüros.