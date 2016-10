Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Wagen prallt gegen geparkten Bus 36-Jährige stirbt nach Autounfall

Lars Köppler

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen in Blender-Einste ereignet. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, befuhr eine 36-Jährige aus Blender zwischen 3.30 und 6.10 Uhr die Straße Im Knick aus Richtung Kuhlenkamp kommend in Richtung Blender, als das Unglück passierte.