Eine Abstandsmessanlage gibt es an der A 27 bei Langwedel, nun kommt eine weitere an der A 1 bei Oyten hinzu. (Focke Strangmann)

Ob sie diese insbesondere auf der Autobahn beherzigen, überprüft dann und wann die Polizei. Genauer: die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel. Bisher fand die Überprüfung der Abstände von einer Brücke aus statt, die in Langwedel über die A 27 führt. Seit diesem Freitag gibt es eine weitere Messstelle: Fortan kontrolliert die Autobahnpolizei auch die Abstände auf der A 1, wo zwischen Oyten und Posthausen nun die zweite sogenannte Abstandsmessanlage eingerichtet ist.

„Diese Abstandsgeschichten sind wichtig. Die Leute halten die Abstände meistens unbewusst nicht ein“, weiß Stephan Meier. Er ist der stellvertretende Leiter der Autobahnpolizei Langwedel und nimmt mit seiner Aussage bewusst jene Autofahrer aus, die absichtlich knapp aufschließen und ihren Vordermann bedrängen. Regelmäßig kontrolliere die Polizei daher die Abstände, die Autobahnbenutzer zwischen sich und anderen Verkehrsteilnehmern lassen. Das sei personalaufwändig und geschehe in regelmäßigen Sonderdiensten.

Zu dem Pool derer, die bei der Autobahnpolizei mit der Messtechnik vertraut sind, gehört Florian Scharnhusen. Er sitzt in einem unscheinbaren grauen VW-Bus, der am Ende einer Autobahnbrücke irgendwo in Langwedel am Rande eines Feldweges steht. Diverse Monitore hat er im Blick, die Bilder liefern Kameras, die er in etwa 20 Metern Entfernung hinter dem Brückengeländer platziert hat. Außerdem befindet sich noch eine Kamera unten direkt zwischen den Mittelleitplanken. Über die Autobahn laufen musste Scharnhusen dafür nicht. „Die wird an einem Seil hinunter gelassen“, erklärt er die sehr viel sichere Vorgehensweise. Oben stehen allein drei Kameras, die den Verkehrsfluss auf der Autobahn überwachen und aufzeichnen.

Akribische Arbeit ist gefragt

Die Autofahrer unter ihm sind Richtung Hannover auf der A 27 unterwegs, eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es in diesem Bereich nicht. Das Kontrollsystem, erklärt Scharnhusen, kann mithilfe von Markierungen am Fahrbahnrand ermitteln, ob der vorgeschriebene Mindestabstand eingehalten wird oder nicht. Eine Kamera zeichnet den gesamten Verlauf des Geschehens auf, sodass Scharnhusen Situationen einschätzen kann – etwa wenn ein Fahrzeug spontan von der rechten auf die linke Fahrspur wechselt und der dort nachfolgende Autofahrer zu dicht dran ist, ohne etwas dafür zu können.

Die Kontrolle von Transportern gehört zum Aufgabenspektrum. (Focke Strangmann)

Das System macht dem Beamten Vorschläge und markiert mögliche Verstöße, Scharnhusen muss diese Vorgänge bewerten. „Die eigentliche Auswertung dauert sehr lange und ist super anstrengend“, skizziert er die akribische Arbeit, die anliegt. Um nicht zu viele Verdachtsfälle sichten zu müssen, kann er direkt im Bus eine Vorauswahl treffen, berücksichtigt würden viele Toleranzen. Alles, was er jetzt bereits herausfiltert, muss er sich später nicht mehr anschauen. Innerhalb von drei Stunden hat das Videosystem ihm brutto 675 Situationen vorgeschlagen, in denen der Abstand nicht gepasst hat. Scharnhusen glaubt, dass davon am Ende 100 bis 150 Fälle übrig bleiben werden. Und: „Dieses Verfahren ist technisch kaum anzuzweifeln.“ Wer wegen eines Verstoßes belangt werde, „der ist auch wirklich dicht dran gewesen am Vordermann“. Ihm seien auch Fälle bekannt, in denen ein Autofahrer mit 172 Sachen auf der Autobahn unterwegs war, aber nur zehn Meter Abstand zum Fahrzeug vor ihm hatte.

Für die Autobahnpolizei gilt, wie der stellvertretende Leiter Meier schildert: „Je mehr Fachwissen man sich aneignet, desto mehr Tätigkeitsfelder hat man auch.“ Daher gibt es ebenfalls Spezialisten, die auf den Autobahnabschnitten der A 27 und A 1 Gefahrguttransporter kontrollieren. Heiner Köster und Jana Wolters bilden solch ein Team, sie sind an diesem Vormittag mit dem Polizei-Bulli unterwegs. „Die meisten Kollegen nehmen ihn nicht gerne, weil es hier drin so laut ist. Uns hilft es, besser in die Fahrerkabinen schauen zu können“, erzählt Jana Wolters, während ihr Kollege den Bus auf die Autobahn lenkt.

Bauchgefühl stets mit an Bord

Das Bauchgefühl ist stets mit an Bord: „Wenn ein Lkw schon irgendwie schlecht aussieht, kann man sich vorstellen, wie der Fahrer so lebt“, erzählt Heiner Köster. Das sei ganz oft so und ebenso häufig Anlass für eine Kontrolle der Polizei. Schließlich heißt es nicht umsonst Gefahrgut: Beispielsweise nach einem Unfall austretende Chemikalien können andere Verkehrsteilnehmer oder Einsatzkräfte ernsthaft verletzen. Letztere müssten im Einsatzfall sofort wissen, womit sie es zu tun haben. Daher sei die korrekte Kennzeichnung sehr wichtig, ebenso der Inhalt der Transportpapiere. Lkw-Fahrer haben daher eine große Verantwortung – und doch lesen sie laut Polizei ab und an ein Buch während der Fahrt, schauen TV oder telefonieren mit dem Handy am Ohr.

Wie der Fahrer des Lkw aus Riga, den Heiner Köster mit dem Bulli soeben überholt hat. Auch da half das Gefühl. „Die Autofahrer, die langsamer als nötig auf der rechten Spur unterwegs sind, haben meistens das Handy am Ohr“, nennt Jana Wolters eine weitere Polizei-Binsenweisheit. Sie möchte diese Aussage nicht pauschalisieren, aber: „Diese Erfahrung haben wir eben gemacht.“ Köster setzt den Wagen vor dem Lkw und signalisiert ihm, der Polizei zu folgen. Am Rande einer Raststättenanlage kommt es dann zum Gespräch, das Jana Wolters auf Englisch führt.

Florian Scharnhusen ist einer der Spezialisten der Autobahnpolizei, der der die Daten des Kamerasystems erfasst und analysiert. (Focke Strangmann)

Der Fahrer sitzt barfuß im Führerhaus, ein Handtuch liegt unter den Pedalen. 85 Euro muss er zahlen. „Ich verstehe, stimmt, ich zahle“, zeigt sich der Mann sofort einsichtig. Andis heißt er, ist 56 Jahre alt und aus Riga. Er wisse, dass er falsch gehandelt habe, findet 85 Euro aber äußerst heftig für seinen „kleinen Fehler“. Schließlich verdiene er 15 Euro am Tag. Und er findet, die Polizei möge sich andere Fahrer herausgreifen. „Ich komme einmal her und bin dann wieder weg, andere arbeiten hier und machen immer wieder Fehler“, sagt er, lacht zwischendurch aber gerne und laut. Und er ärgert sich ein bisschen, dass er den Polizei-Bulli zu spät gesehen und sein Handy zu spät heruntergerissen hat.

Für die beiden Polizisten gehört Andis aus Riga zu den netteren Begegnungen auf der Autobahn. „Der war einsichtig. Das ist aber nicht immer so“, sagt Heiner Köster. Auch so eine Weisheit.

Zahlen zum Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Langwedel

Die Autobahnpolizei Langwedel liegt direkt an der Autobahn 27neben der Rastanlage Goldbach in Fahrtrichtung Verden. „Wir kümmern uns um die A 1-Verbindung Ost-West, das Bremer Kreuz und die A 27 bis zum Walsroder Dreieck“, erklärt Stephan Meier, stellvertretender Leiter der Autobahnpolizei. Deren Einsatz- und Streifendienst ist generell zuständig für alles, was den Verkehrsfluss auf den Autobahnen stört oder stören könnte. „Alles andere läuft nebenher auch noch“, sagt Meier. Auf der A 1 (für 14 Kilometer in jede Richtung ist die Autobahnpolizei Langwedel zuständig) sind es täglich 94.000 Fahrzeuge im Bereich des Bremer Kreuzes, auf der A 27 (der Zuständigkeitsbereich umfasst 47 Kilometer je Richtung) südlich des Bremer Kreuzes immerhin noch 40.000.

Zu diesen Frequenzen hat Meier auch die Unfallzahlen parat: 570 waren es im Jahr 2015, davon gab es in zwölf Fällen Verletzte und 76 einen hohen Schaden. „Zum Glück gab es keinen Toten“, blickt Meier zurück. Unfallursache ist oft eine zu hohe Geschwindigkeit, mitunter in Kombination mit zu geringem Abstand zum Vordermann. So gab es laut Meier im Jahr 2015 rund 3850 Geschwindigkeitsverstöße, wobei sich 250 Autofahrer im Fahrverbotsbereich befanden und anstatt der erlaubten 120 Kilometer pro Stunde mehr als Tempo 161 auf dem Tacho hatten. Die Abstandmessanlage in Langwedel (A 27) hat im vergangenen Jahr 2600 Verstöße registriert, daraus resultierten 223 Fahrverbote. Die bestehende Abstandsmessanlage in Langwedel befindet sich in Holtebüttel, die an diesem Freitag in Oyten eingeweihte Anlage steht an der Moorstraße. Dabei handelt es sich jeweils um die Vorrichtungen, Kameras aufstellen und Abstände anhand von Fahrbahnmarkierungen vom Kontrollsystem ermitteln lassen zu können.