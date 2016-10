Reste eines Silvesterfeuerwerks: Wenn Achimer Müll entdecken, können sie das per App der Stadt mitteilen. (Focke Strangmann (U))

Aktive Beteiligung ist gefragt. Rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche ist es möglich, dem Rathaus auf kurzem Wege Ideen zu übermitteln, Vorschläge zu unterbreiten oder auf bestehende Missstände hinzuweisen. Wie das geht? Wer „Bürgertipps Achim“ ins Internet eingibt, wird auf eine Seite geleitet, auf der der Benutzer Anregungen aber auch Kritik schnell und unbürokratisch loswerden kann. Das funktioniert mit wenigen Klicks auch über das Handy mit Hilfe der dafür konzipierten City-App Achim.

Auch eine sogenannte Geo-Referenzierung – bei dem der Ort mit der Anregung verknüpft wird – ist über das System möglich. Von defekter Straßenbeleuchtung über wild entsorgten Müll oder Schäden an Spielplätzen, Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen reichen die Hinweise, die täglich im Sitz der Stadtverwaltung eingehen. Aber auch Vorschläge zum Beispiel zur Kreiselgestaltung und individuelle Wünsche der Bürger sind dabei.

Zwei Meldungen pro Tag

„Das Engagement der Menschen ist wichtig für unsere Stadt“, sagt Kerstin Vöge, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, und mit der Auswertung eingehender Meldungen betraut. Sie freue sich über jede Anregung, gehe aber auch konstruktiv mit Kritik und Beschwerden um und versuche in jedem Fall, eine Lösung zu finden. War es schon 2009 möglich, über entsprechend vorgefertigte Postkarten Ideen einzureichen oder auf bestehende Mängel hinzuweisen, sei eine Kontaktaufnahme über die Internetseite in Achim erst seit 2013 möglich.

„Zwei Meldungen erreichen uns im Durchschnitt pro Tag“, erklärt Kerstin Vöge, die sich gemeinsam mit Kollegin Silke Deters um die Bearbeitung der aufgelisteten Punkte kümmert. Jahreszeitlich bedingt ergäben sich dabei gelegentlich Verschiebungen, denn zugewachsene Straßenschilder oder verschmutzte Parkbänke fielen im Winter ja kaum oder gar nicht an.

Dankbar für Hinweise

„Täglich wird in den Ordner geschaut, und oftmals können die Wünsche der Bürger recht zeitnah abgearbeitet werden“, informiert die Verwaltungskraft. Glühbirnen in Straßenlaternen seien schnell mal ausgetauscht und Schlaglöcher kurzfristig gefüllt. Die Reparatur einer Bank im Park oder in der Marsch könne jedoch schon mal zwei Wochen in Anspruch nehmen, und bei größeren Investitionen falle die Reaktionszeit naturgemäß noch länger aus. Aktuell befinden sich mehrere gemeldete Schäden im System, 24 Bürger haben Ideen gemeldet, deren Realisierungsmöglichkeit noch geprüft werde.

„Wir sind für Anregungen und Hinweise dankbar, und wer sich mit uns in Verbindung setzt, bekommt selbstverständlich auch ein Feedback“, informiert Kerstin Vöge. Eine Nachverfolgung der gemeldeten Themen sei für die Verwaltung ebenfalls obligatorisch, könne jedoch auch durch den Tippgeber selbst erfolgen.

Interesse deutlich gewachsen

„Entwickelt wurde das Modul, das im Landkreis Verden zurzeit ausschließlich in Achim genutzt wird, bereits vor etwa zehn Jahren“, klärt Christian Schumacher vom Software-Hersteller Nolis in Nienburg auf. Generell lasse sich aber sagen, dass das Interesse daran in den vergangenen zwei bis drei Jahren deutlich gewachsen ist. Zurückführen sei dieser Trend auf die zunehmende Bürgerorientierung und das allgemein wachsende Angebot an den Online-Diensten der Kommunalverwaltungen.

Auch die Verwaltung in Ottersberg setzt auf Bürgernähe. Seit Juni gibt es auf der Homepage des Fleckens ebenfalls die Möglichkeit, aufgetretene Schäden online zu melden. „Für Anregungen und Wünsche eignet sich die Plattform nicht“, schränkt Mitarbeiter Hartmut Heese ein. Das klappe jedoch über eine Kontaktaufnahme per Internet, aber auch telefonisch oder persönlich. „Wir reden einfach noch gern miteinander.“