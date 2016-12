Das Wolfcenter in Dörverden ist eine Auffangstation in Niedersachsen, in der verletzte oder kranke Wildtiere kurzfristig Aufnahme finden können. (Hans-Henning Hasselberg)

Das Wolfcenter Dörverden ist neben dem Wildpark Lüneburger Heide nun offiziell als zweite Wolfsauffangstation des Landes Niedersachsen anerkannt. Am Montag übergab die Staatssekretärin des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz, Almut Kottwitz, den entsprechenden Bescheid an den Leiter des Wolfcenters, Frank Fass. „Verletzte oder kranke Wölfe können in der Einrichtung kurzzeitig gepflegt und anschließend wieder in die Freiheit entlassen werden. Wir erfüllen damit die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes", sagte Kottwitz.

Der Anerkennung waren einige Umbauten in der Anlage vorausgegangen, die unter anderem dafür sorgen, dass der Kontakt zwischen den aufgenommenen Tieren und Menschen auf ein Minimum beschränkt bleibt: „Die Tiere sind zur Wiederauswilderung vorgesehen und sollen sich nicht an den Menschen gewöhnen", erklärte Fass.

Das Wolfcenter in Dörverden und der Wildpark Lüneburger Heide sind zwei von insgesamt 21 anerkannten Auffangstationen in Niedersachsen, in denen verletzte oder kranke Wildtiere kurzfristig Aufnahme finden können. Darunter sind bekannte Einrichtungen wie das Artenschutzzentrum des Naturschutzbundes (Nabu) in Leiferde oder auch die Seehundaufzuchtstation in Norddeich. Einige der Stationen haben die Möglichkeit unterschiedliche Tierarten aufzunehmen, andere sind auf einzelne Tierarten wie Greifvögel oder Reptilien spezialisiert, wie Achim Stolz vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz mitteilte. (wk)