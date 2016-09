(dpa)

Während in einer Halle der Firma ein Lkw mit Blutmehl beladen wurde, kam es in dem Silo über dem Fahrzeug zur Verpuffung und in der Folge zu einem Brand. Eine große Rauchsäule war bereits von weitem zu sehen.

Der Fahrer des Lkws konnte das Gebäude unverletzt verlassen. Auch andere Personen kamen nicht zu Schaden. Lediglich ein Sachschaden in noch nicht bezifferter Höhe entstand.

Die Feuerwehr, die mit über 100 Einsatzkräften aus Verden, Langwedel, Achim, Oyten und Walsrode eingriff, hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und ist derzeit dabei, letzte Glutnester aufzuspüren und zu löschen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. (wk)