Eine starke Verpuffung im Auto hat die Türen nach außen gedrückt. (Christian Butt)

Nach ersten Informationen von einer Bekannten des Opfers hatte sich der starke Raucher auf dem Weg zur Arbeit eine Zigarette angezündet. Dabei ist es zu einer Verpuffung in dem Opel gekommen. Diese war so stark, dass die Türen nach außen gerissen wurden.



„Als wir eingetroffen sind stand der Fahrer des Fahrzeugs neben dem Auto und wies Verbrennungen an den unbekleideten Hautstellen auf. Wir haben ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut“, so Carsten Mügge von der Feuerwehr Dörverden. Der 30-Jährige war ansprechbar und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Außerdem wurde der dreifache Brandschutz sichergestellt. Gasmessungen ergaben in der Umgebung des Fahrzeugs keine erhöhten Werte. Am Telefon gab ein Experte daraufhin Entwarnung.

Das Fahrzeug war mit einem Gastank ausgestattet. Dieser sitzt im Kofferraum in der Mulde, in der normalerweise das Ersatzrad gelagert wird. Die Polizei ermittelt nun, wieso sich im Fahrzeuginneren ein explosionsfähiges Gasgemisch bilden konnte. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.