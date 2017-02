Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Schuld ist nicht die Grippewelle Krankenhäuser in Achim und Verden überfüllt

Anna Zacharias

Die Krankenhäuser in Achim und Verden sind überfüllt. Nach Informationen des Ärztlichen Direktors der Aller-Weser-Klinik (AWK) in Verden, Peter Ahrens, liegen die Ursachen dafür allerdings nicht in der Grippewelle.