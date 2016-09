Blick auf das Landgericht Verden. (dpa)

Der Sexualmord an einer jungen Frau im Klosterwald bei Bad Rehburg wühlte eine ganze Region auf, monatelang wurde nach dem Täter gefahndet: Nun steht der mutmaßliche Mörder vor Gericht, doch er will sich zu den Vorwürfen mit keinem Wort äußern. Das sagte der 48-Jährige am Mittwoch beim Prozessbeginn im Landgericht Verden.

Der Mord im Kreis Nienburg westlich von Hannover sorgte bundesweit für Entsetzen, denn der Angeklagte soll die 23 Jahre alte Frau umgebracht haben, als ihm ein unbegleiteter Freigang aus einer Maßregelvollzugsklinik erlaubt worden war. Dort war der Mann, weil er 2012 wegen Vergewaltigung zu fast fünf Jahren Haft und anschließend Sicherungsverwahrung verurteilt worden war. Weil der frühere Landschaftsgärtner und Gerüstbauer jedoch alkoholsüchtig war, wurde er 2013 vom Gefängnis in eine Therapie in den Maßregelvollzug verlegt.

48-Jähriger soll Neigung zu Sadismus haben

Staatsanwältin Annette Marquardt sagte beim Prozessauftakt, der 48-Jährige habe eine Neigung zu Sadismus und sei wegen seiner psychischen Befindlichkeiten als gefährlich einzustufen. "Der Angeklagte hat sich auf Würgen seiner Opfer bis zur Bewusstlosigkeit spezialisiert", sagte die Staatsanwältin. Ob die Frau vor oder nach ihrem Tod vergewaltigt worden sei, lasse sich aufgrund des Verwesungszustandes der Leiche nicht mehr klären.

Die 23-Jährige war am 12. September 2015 umgebracht worden, ihre im Wald versteckte Leiche war erst über eine Woche später gefunden worden. Nach diversen Ermittlungspannen dauerte es danach noch über ein halbes Jahr, bis der 48-Jährige schließlich im April anhand von DNA-Spuren als mutmaßlicher Täter entlarvt wurde. Nun ist er wegen Mordes angeklagt. Eine Rolle wird in dem Prozess aber auch spielen, warum der Mann einen sechsstündigen unbegleiteten Ausgang von der Klinik gewährt bekam.

Am Mittwoch wurde der 48-Jährige mit Hand- und Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt. Der Vorsitzende Richter Volker Stronczyk erklärte dem 48-Jährigen zu Prozessbeginn, bei einer Verurteilung könne auch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt in Betracht kommen. Gespräche mit einem psychiatrischen Sachverständigen lehnt der Mann weiterhin ab. Derzeit sitzt er im Gefängnis.

Seit Ende 2014 unbegleitete Freigänge

Nach seiner Verurteilung vor dem Landgericht Aurich 2012 kam der Mann zunächst in reguläre Haft, erst im Januar 2013 wurde er wegen seiner Alkoholsucht in den Maßregelvollzug verlegt. Seit Ende 2014 durfte er die Klinik auch unbegleitet immer wieder verlassen. Eine externe Kommission aus mehreren Psychologen und Ärzten sowie die Staatsanwaltschaft hatten dem damals zugestimmt.

In Niedersachsen ordnete die rot-grüne Landesregierung nach dem Mord an der jungen Frau und anderen schwerwiegenden Vorfällen im Maßregelvollzug eine Reform des Systems an. Schwerverbrechern soll dort vor einem unbegleiteten Ausgang künftig stärker auf den Zahn gefühlt werden, ein neues Kompetenzzentrum prüft Lockerungen für Gewalt- und Sexualverbrecher mit Blick auf die öffentliche Sicherheit. Außerdem wacht ein Expertenteam über die Empfehlung psychiatrischer Gutachter.