Die Polizei warnt vor Eisschollen, die von Lkw-Dächern herunterfallen können und mahnt die Fahrer, dafür Sorge zu tragen, dass das nicht passiert. (picture alliance / dpa)

Insbesondere auf Lkw und Sattelzügen mit Planenverdecken kann sich während nächtlicher Ruhepausen leicht Wasser ansammeln, das bei Minusgraden gefriert, betonen die Beamten. Während der Fahrt am nächsten Morgen könnten diese Eisschollen dann herunterrutschen und zu "gefährlichen Geschossen" werden.

Anlass für die Warnung war ein Unfall am Montagvormittag auf der A 27 nahe der Anschlussstelle Achim-Ost. Während der Fahrt lösten sich vom Dach eines Sattelaufliegers mehrere Eisschollen. Sie landeten auf einem hinter dem Sattelzug fahrenden VW Golf, indem eine 59-jährige Frau am Steuer saß.

Diese hatte Glück im Unglück: Die schweren Eisplatten durchschlugen die Windschutzscheibe des Pkw nicht, die Frau blieb unverletzt. An ihrem Auto entstand jedoch beträchtlicher Schaden. Die Fahrerin konnte sich das Kennzeichen des Aufliegers merken, sodass sie zumindest die Schadenregulierung in die Wege leiten kann. Außerdem zeigte sie den Fahrer bei der Polizei an.

Bei den großen Eisbrocken auf dem Geh- und Radweg Am Neustadtsbahnhof handelt es sich vermutlich um Eisschollen eines Lkw-Daches. (J. Fischer)

Es handelt sich um keinen Einzelfall. Immer wieder beobachtet die Autobahnpolizei Langwedel aufgewirbelte Eisplatten, die von den Lkw-Fahrern nicht entfernt worden sind. Doch das sei gesetzlich vorgeschrieben, betonen die Beamten. Lkw-Fahrer könnten bei einem Unfall verantwortlich gemacht werden, wenn sie ihre Fahrzeuge nicht kontrolliert und Eisschollen auf Dach und Plane nicht entfernt haben.

Gefahr durch Lkw-Eis auch in Bremen

Auch in Bremen haben Passanten die gefährlichen Eisschollen entdeckt. An der Ecke Große Sortilienstraße/Am Neustadtsbahnhof lagen große Brocken auf dem Geh- und Radweg.