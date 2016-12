Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Überfall auf Geldstransporter RAF-Trio hinterlässt traumatisierte Opfer

Bei ihren Überfällen auf Geldtransporter haben die drei tatverdächtigen ehemaligen RAF-Terroristen mehrfach traumatisierte Opfer hinterlassen. Wie der "Spiegel" berichtet, konnten nach einem Raub im Juni 2015 in Stuhr bei Bremen zwei Mitarbeiter der Firma SVG 15 Monate lang nicht arbeiten. Die Ex-Mitglieder der Roten Armee Fraktion Burkhard Garweg, Daniela Klette und Ernst-Volker Staub sollen den Geldtransporter vor einem Supermarkt mit einem Schnellfeuergewehr beschossen haben. Eine Kugel drang in die Fahrerkabine ein und blieb in der Lehne stecken. Geldbote und Fahrer hätten Therapien machen müssen, sagte SVG-Chef Otto Wilhelms dem Nachrichtenmagazin. Nach einem anderen Überfall war laut "Spiegel" ein Bote ebenfalls monatelang krankgeschrieben.