Im Landgericht Verden müssen sich am Mittwoch zwei Männer wegen Brandstiftung und Mord verantworten. (dpa)

Bei dem Fall geht es um einen vorsätzlich gelegten Brand in einem Mehrfamilienhaus, bei dem am 29. November 2015 in Riede (Landkreis Verden) eine 56-jährige Frau und ihr 61-jähriger Lebensgefährte ums Leben kamen.

Der angeklagte Hausbesitzer (44) soll seinen 23-jährigen Halbbruder beauftragt haben, das Feuer zu legen. Laut Anklage sollte dadurch ein Versicherungsschaden vorgetäuscht werden.

Die Staatsanwaltschaft fordert für den 44-Jährigen eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und Anstiftung zu besonders schwerer Brandstiftung. Sein Verteidiger plädierte auf Freispruch. Der geständige Bruder soll nach dem Willen der Anklage wegen Brandstiftung mit Todesfolge und Beihilfe zum Betrug eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren erhalten. (dpa)