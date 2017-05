Immer wieder kommt es zu Fällen von Abzocke auf dem Automobilmarkt: Auch in dem nun verhandelten Fall aus Ottersberg sollen die Angeklagten diverse Kunden mit falschen Online-Offerten in die Falle gelockt haben. (Andrea Warnecke, dpa-tmn)

Sie sollen Kunden mit vermeintlich lukrativen Leasingangeboten und Langzeit-Mietverträgen für hochwertige Autos geködert und dabei nie vorgehabt haben, Fahrzeuge zu finanzieren oder gar auszuliefern. Zwei 28 und 61 Jahre alte Frauen und ein 29-jähriger Mann müssen sich seit vergangenem Freitag wegen vielfachen Betruges vor dem Landgericht Verden verantworten. Bei den kriminellen Geschäften soll es ihnen ausschließlich darum gegangen sein, Anzahlungen einzustreichen: Unterm Strich stand eine Summe von rund 65.000 Euro.

Laut Anklage hat das betrügerische Trio die Taten „arbeitsteilig“ zwischen Januar und Juni des Jahres 2015 zunächst im Flecken Ottersberg und zuletzt am neuen Sitz des Unternehmens in Wilstedt (Samtgemeinde Tarmstedt/Kreis Rotenburg) begangen. Der 28-Jährigen aus Sottrum, die das Gewerbe angemeldet hatte, und dem in Thedinghausen-Riede wohnenden Mann werden jeweils 27 Betrugstaten zur Last gelegt, seiner 61-jährigen Mutter aus Sittensen 20. Dabei sollen sie gemeinschaftlich und gewerbsmäßig gehandelt haben, um sich eine „fortlaufende Einnahmequelle von nicht unerheblichem Umfang“ zu verschaffen.

Dem Vernehmen nach hatten sich bei den Ermittlungen knapp 70 Verdachtsfälle ergeben. Die Anklage der Staatsanwaltschaft erstreckt sich nun auf 21 Fälle des Betruges im Bereich Fahrzeugfinanzierung sowie sieben Fälle, in denen diverses Büromaterial bestellt und entgegengenommen, aber nicht bezahlt wurde.

Angebliche Top-Offerten

Der 29-Jährige soll als Geschäftsführer fungiert und als eigentlicher Verkäufer der angeblich günstig zu erwerbenden Wagen aufgetreten sein. Auf sein Konto sollen auch die Anzahlungen zwischen 1000 und 7000 Euro geflossen sein, die von den geprellten Vertragspartnern geleistet wurden. Das Dreiergespann soll laut Anklageschrift in keinem Fall geplant haben, überhaupt ein ordnungsgemäßes Geschäft abzuwickeln. Vielmehr agierten die Mitglieder nach Angaben der Anklagebehörde jeweils im Bewusstsein, die avisierten Autos gar nicht besorgen zu können.

Die angeblichen Top-Offerten im Internet waren mit Fotos von Fahrzeugen versehen, die von fremden Anbietern stammten oder irgendwo selbst aufgenommen worden waren. Interessenten wurden demnach auch attraktive Vertragskonditionen vorgegaukelt. So hieß es, eine Finanzierung sei „ohne Schufa“ möglich, also ohne Bonitätsnachweis. Dadurch soll es den Angeklagten gelungen sein, entsprechend ihrem Geschäftszweck „eine Vielzahl von Kunden anzulocken“. Meistens ging es um Pkw der Marken Mercedes, BMW und Audi. In einem Fall wurde auch ein Leasingvertrag über zwei Lkw geschlossen.

Zum Auftakt des auf vorerst zehn Verhandlungstage terminierten Prozesses wurde nur die Anklageschrift verlesen. Die Verteidiger beanstandeten die aktuelle Besetzung der 7. großen Strafkammer nach einem kurzfristig erfolgten Schöffenwechsel.