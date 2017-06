Alles im Griff: Hajo (l.) und sein Vater Gerd Grieme sind Toilettenmänner aus Leidenschaft. (Björn Hake)

Nein, in einem Häuschen mit Herzchen verrichten die Domweihbesucher nicht ihre Geschäfte, aber in mehreren hochmodernen Toilettenwagen. „Ich stehe schon seit 20 Jahren auf der Domweih“, erzählt der 47-jährige Hajo Grieme und ergänzt: „Ohne Vater geht es nicht.“

Kumpelhaft schlägt er dem 73-jährigen Gerd Grieme auf die Schulter. Obwohl schon längst im Rentenalter, kann der Senior von dem Volksfest einfach nicht lassen, hilft schon seit Jahren im Toilettenwagen seines Sohnes an der Einmündung Lindhooper Straße (Riesenrad) aus. „Ich habe hier viele Stammkunden, die begrüßen mich schon immer mit Handschlag. Manche müssen gar nicht aufs Klo, wollen einfach nur eine Tasse schnacken“, freut sich der Seestedter.

Ruhig geht es auf dem vermeintlichen stillen Örtchen keineswegs zu. Im Gegenteil. „Als mein Sohn damals mit den Toilettenwagen angefangen hat, hätte er am besten gleich alles aufschreiben sollen. Das Buch wäre sicherlich ein Bestseller geworden“, mutmaßt der Senior, hat auch gleich eine Anekdote auf Lager: „Nach dem Domweih-Gottesdienst am Sonntag musste sich schon gleich einer übergeben. Mitten in die Pinkelrinne.“

Läuft: Während der Domweih gelangen etliche Liter Bier über die Damen- und Herrentoiletten in die Kanalisation. (Björn Hake)

Sachen gibt es, die gibt es eigentlich gar nicht. Wie das verliebte Pärchen, dass sich eine halbe Stunde lang auf dem Örtchen eingeschlossen hat. „Mal waren vier Füße unter der Toilettentür zu sehen, dann wieder nur zwei“, erzählt Gerd Grieme laut lachend. Der Clou: Damit es während des Liebesspiels auch so richtig schön prickelt, haben die Schwerverliebten gleich eine ganze Batterie Piccolos mit in den Toilettenwagen genommen. „Der Spülkasten war voll mit Sektflaschen“, erinnert sich Gerd Grieme. Daraufhin hätten sein Sohn und er den Kasten gleich mit drei Schrauben gesichert. Schließlich sei ein Hochspülkasten nun mal kein Kühlschrank.

Zwei Männer, die sich dem Liebesrausch hingeben oder ganze Frauen-Cliquen, die gemeinsam die Toilette aufsuchen, sind nach Aussage der beiden Griemes keine Seltenheit auf einem Volksfest. Ebenso wie ausländische Toilettenbesucher mit Wasserflaschen. „Damit reinigen sie sich nach dem Toilettengang“, plaudert der Senior frei von der Leber weg aus dem Leben einer Lokusblüte. Warum die Damenwelt stets im Rudel das Örtchen aufsucht, können sich die beiden Seestedter auch nach jahrzehntelanger Domweih-Präsenz nicht erklären.

„Ich habe früher als Vorarbeiter bei einem Zeltverleih gearbeitet, so bin ich in diese Branche gekommen“, berichtet der fünffache Vater Hajo Grieme von seinen Anfängen als Toilettenwagenbesitzer. Fünf nennt er insgesamt sein Eigen. Und eine Hüpfburg. Mit dreien ist er dieses Jahr auf der Domweih vertreten. „Mein Vater betreut schon seit Jahren den Wagen am Riesenrad. Dann steht noch einer an der Kleinen Wallstraße und einer zwischen den beiden Rathäusern“, zählt der 47-Jährige auf. Mit Wasser und dem Wasserlassen kennt sich auch der Senior bestens aus: „Ich habe 40 Jahre lang die Unterhaltungsverbände Rechter Weserverband und Gohbach geführt. Immer wieder wurde ich gefragt, warum denn der Geschäftsführer auf der Domweih im Toilettenwagen sitzt“, erinnert sich Gerd Grieme schmunzelnd.

"Glück ist, wenn die Blase leer ist."

Weil die Stadt Verden die Wagen mietet und die Domweih-Wirte den beiden Lokusblüten den Stundenlohn bezahlen, müssen die Domweih-Besucher dementsprechend auch keinen Cent für den Gang aufs stille Örtchen bezahlen. Manche, wie der nette Herr vom Verdener Finanzamt, lassen nach dem Händewaschen aber gern freiwillig „Spendengelder“ da. „Kleines Gemächt 50 Cent, großes einen Euro. Sexbombe einen Euro, alte Jungfer 50 Cent“ steht auf den gelben Schildchen, die Hajo Grieme einmal aus Spaß vom Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes geschenkt bekommen hat.

Ganzer Stolz des Juniors ist hingegen der Toilettenwagen an der Kleinen Wallstraße. Den ehemaligen Anhänger haben sein Vater und er in ein komfortables Örtchen verwandelt. Mit vier Damentoiletten und vier Urinalen – der gemeine Domweih-Besucher würde sie vermutlich eher als Pinkelbecken bezeichnen. Vertäfelte Decken, Mosaikfliesen, Waschtische aus Buchenholz und Handsensoren warten dort auf die Besucher. Aus den Lautsprechern dröhnt Musik – beispielsweise der legendäre „Holzmichel“.

„Um 11 Uhr schließen wir die Wagen auf, ab 14 Uhr sind sie dann besetzt“, erläutert Hajo Grieme. Weil Langfinger einmal über die Herrentoilette in den Kassenraum eingestiegen sind, haben Vater und Sohn oberhalb der Trennwand einen speziellen Gitterschutz montiert. Die beiden Männer aus der Samtgemeinde Thedinghausen schwören übrigens auf dreilagiges, selbstauflösendes Toilettenpapier. Während es sich den meterlangen Weg durch den dicken Feuerwehrschlauch bis in die Kanalisation bahnt, hat es sich also schon längst in Luft aufgelöst. Einen Wassertank haben die Toilettenmänner nicht an Bord, das kühle Nass beziehen sie direkt aus dem Hydranten.

Domweih, Brokser und Langwedeler Markt, Badener Pfingstwiese, Vatertag in Daverden oder Oldtimer-Treff in Backsberg – Hajo und Gerd Grieme sind bekannte Gesichter auf den Veranstaltungen in der Region. Manchmal müssen sie sich auch mit einer Rolle Klopapier in der Damentoilette anstellen („Sonst ist dort kein Durchkommen“) oder mit langen Handschuhen einen kleineren Eingriff vornehmen. Beispielsweise wenn einer Dame aus Versehen das Smartphone in die Herrentoilette geplumpst ist. Was ist eigentlich Glück für einen Toilettenmann? „Wenn die Blase leer ist.“