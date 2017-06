Das Domweih-Gelände wurde am frühen Mittwochmorgen wegen einer Bombendrohung geräumt. (Björn Hake)

Die Räumung der Domweih verlief nach Informationen der Verdener Polizei geordnet und größtenteils ruhig. Zusätzlich wurden das Lokal Bodega sowie die Stadthalle geräumt.

Vorsorglich wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes bereitgestellt, teilte die Polizei mit. Das Gelände wurde abgesucht, ein Sprengsatz wurde nicht gefunden. Der Domweihbetrieb wird am heutigen Mittwoch ganz normal weitergehen.

Ermittlungen haben bislang ergeben, dass die anonyme Drohung von einer Telefonzelle an der Oberen Straße Ecke Herrlichkeit ausging. Hinweise zu dem Anrufer, der von dieser Telefonzelle um 0.02 Uhr telefonierte, nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231-8060 entgegen.

Der Domweih-Veranstalter Nachaktiv teilt mit, dass alle Gäste, die ihre Jacken an der Garderobe zurücklassen mussten, diese am Donnerstag ab 20 Uhr in der Stadthalle abholen können.