Verden. Die Verdener Domweih ist am späten Dienstagabend nach einer Bombendrohung von der Polizei komplett geräumt worden. Ebenso die Verdener Stadthalle, wie die Veranstaltungsfirma Nachtaktiv bekannt gegeben hat. Nach Informationen der Polizei Verden geht der Betrieb auf der Domweih an diesem Mittwoch aber normal weiter. Nachtaktiv teilt mit, dass alle Gäste, die ihre Jacken an der Garderobe zurücklassen mussten, diese am Donnerstag ab 20 Uhr in der Stadthalle abholen können.