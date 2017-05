(dpa)

Weil er sich einer Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts in der Verdener Innenstadt in unsittlicher Art gezeigt hat, ermittelt die Polizei gegen einen 28 Jahre alten Mann. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag.

Gegen 10 Uhr am Morgen entblößte sich der Mann aus Soest in Nordrhein-Westfalen vor der Verkäuferin des Geschäfts. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei, die mit einem Streifenwagen in der Fußgängerzone vorfuhr. Sie konnte den 28-Jährigen noch in dem Geschäft antreffen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ein Hausverbot ausgesprochen.

Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei Verden: Sind entsprechende Fälle in jüngster Vergangenheit auch in anderen Geschäften vorgefallen? Hinweise werden unter Telefon 04231/8060 entgegengenommen. (cah)