Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag einen Geldautomaten in Ottersberg gesprengt. Die Täter entkamen unerkannt. Die Polizei sucht nach ihnen. (Florian Kater)

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag in Ottersberg einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei ließen die Täter gegen 4 Uhr am Freitagmorgen einen Automaten in einer kleinen Filiale an der Verdener Straße in Ottersberg detonieren. Ein Anwohner hörte den Knall und alarmierte die Polizei. Die Täter erbeuteten bei ihrer Tat Bargeld aus dem Automaten, anschließend flohen sie unerkannt vom Tatort.

Eine großangelegte Fahndung, bei der eine Vielzahl von Streifenwagen auch benachbarter Dienststellen sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen, führte nicht zum Ergreifen der Täter.

Die Beamten konnten das Gebäude zunächst nicht betreten, weil unklar war, ob die Statik des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen wurde. An der Außenfassade waren deutliche Risse zu erkennen. Wie die Polizei mitteilte, mussten daher alle neun Bewohner der zwei Wohnungen das Haus verlassen.

Noch am Morgen gab ein herbeigerufener Statiker jedoch grünes Licht. Die Bewohner, die allesamt unverletzt blieben, konnten dann in ihre Wohnungen zurückkehren und die Polizei mit der Spurensuche beginnen.

Hinweise zu den Tätern liegen der Polizei Verden bislang nicht vor - weder zu der aktuellen Tat in Ottersberg noch zu der Tat in Achim in der Nacht zuvor. Die Ermittlungen werden in beiden Fällen durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz geführt. Sachdienliche Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizei unter Telefon 04202/99 60 oder in jeder anderen Dienststelle entgegen. (mij)