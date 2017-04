Anfang April war ein 47-jähriger Mann in den Eingangbereich des Verdener Rathauses mit einem Pkw gerast. (Björn Hake)

Ein Richter am Amtsgericht Verden traf diese Entscheidung am Freitagvormittag. Der Täter war mit seinem Wagen durch die Glastür des Gebäudes gebrettert. Dann entfachte er mit Brandbeschleuniger ein Feuer, im Kofferraum lag eine Propangasflasche. Obwohl sich diese nicht entzündete, ist der Schaden immens, Teile des Gebäudes werden erst in einigen Monaten wieder nutzbar sein.

Nach Aussage seines Anwalts verübte der Verdener die Tat aus Frust gegenüber den Dimensionen eines Gebäudes, das derzeit neben seinem Grundstück errichtet wird. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.