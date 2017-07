Zahlreiche große Unternehmen, etwa im Industriegebiet Finkenberg in Verden, bescheren dem Landkreis einen vorderen Platz im Vergleich der finanzstärksten Gebiete in Niedersachsen. (Erich Schwinge)

Finanziell und wirtschaftlich braucht sich der Landkreis Verden selbst vor größeren Städten nicht zu verstecken. Wie Christof Steil, Vorsteher des Finanzamts Verden, sagt, haben vergleichsweise viele Großbetriebe ihren Sitz im Landkreis Verden, insgesamt sind es 342. „Städte wie Lüneburg und Stade haben weniger Großbetriebe“, sagt Steil. Als Großbetrieb gelten Firmen mit einem Umsatz von mehr als acht Millionen Euro oder einem Gewinn von mehr als 280.000 Euro.

Großbetriebe werden steuerlich nicht vom Finanzamt Verden, sondern von Stade geprüft. „Rechnet man das Steueraufkommen der Firmen auf die Zahl der Finanzamt-Mitarbeiter um, liegt der Landkreis Verden an erster Stelle in Niedersachsen“, erzählt Steil. Insgesamt lägen die Unternehmensgewinne im Landkreis bei mehr als 100 Millionen Euro.

Bei den Angestellten teilt das Finanzamt diejenigen mit einem jährlichen Einkommen von mehr als 500.000 Euro in die Gruppe der sogenannten „Bedeutenden Einkünfte“ ein. Im Landkreis Verden hatten 102 Bezieher von Gehalt in den Jahren 2014 bis 2016 das Glück, zu diesem Kreis zu gehören. 33 Bewohner des Landkreises sind Einkommensmillionäre. Das bedeutet, ihr Gehalt (ohne Zinsen) liegt über einer Million Euro jährlich. Die Spitze im Landkreis markiert ein Steuerzahler, der sogar auf etwa 30 Millionen Euro kommt. Drei bis vier liegen bei etwa 20 Millionen Euro jährlich. Das durchschnittliche verfügbare Einkommen im Landkreis Verden lag 2014 je Einwohner bei etwa 22.600 Euro.

Zum Vergleich: Bundesweit gibt es nach den Auswertungen der Statistiker gut 17.000 Einkommensmillionäre. Damit liegt ihr Anteil an den Zahlern von Einkommensteuer unter einem Prozent. Der Anteil an der Einkommensteuer beträgt hingegen rund 6,5 Prozent. Diese Zahlen seien seit Jahren „relativ konstant“. „Das ändert sich beispielsweise, wenn die Bemessungsgrenzen nach oben angepasst werden. Oder in einer Branche gehen die Gewinne zurück“, erklärt der Vorsteher. Insgesamt gebe es aus Sicht des Finanzamts insgesamt steigende Fallzahlen und deshalb auch mehr Einkommensmillionäre. Das Verhältnis bleibe aber im Wesentlichen gleich.

Nicht bei dieser Statistik berücksichtigt werden die Bezieher von großen Kapitaleinkünften, da diese pauschal – abzüglich der Freibeträge – über die Abgeltungssteuer mit 25 Prozent belastet werden. „Das können auch Einkommensmillionäre sein, die wir als örtliches Finanzamt aber nicht erfassen“, betont Christof Steil.

Alle Firmen mit Gewinneinkünften werden laut Christof Steil vom Finanzamt Verden in Größenklassen eingeteilt. So gibt es Großbetriebe, Mittelbetriebe, Kleinbetriebe und Kleinstbetriebe. Auch Selbstständige werden in diese Kategorien eingeteilt. „Einkommensmillionäre werden immer als Großbetriebe behandelt und von den Finanzämtern immer lückenlos geprüft“, erzählt Steil.

Was das Problem der Steuerhinterziehung und -vermeidung angehe, habe der Gesetzgeber da zumindest teilweise einen Riegel vorgeschoben. „Innerhalb der vergangenen fünf Jahre hatten wir im Finanzamt Verden zeitweise mehr als 100 Selbstanzeigen pro Jahr“, berichtet der Vorsteher der Behörde. Vor der Verschärfung der Gesetzgebung für reuige Steuersünder zum 1. Januar 2016 habe es noch einen „richtigen Boom“ bei den Selbstanzeigen gegeben. „2016 hatten wir dann fast gar keine Selbstanzeigen mehr. Aktuell verzeichnen wir etwa zehn pro Jahr“, so Steil.

Es gebe immer einzelne Steuerpflichtige, die keine Skrupel hätten, Abgaben zu hinterziehen. Das lasse sich nicht verhindern. Zudem gebe es legale Möglichkeiten, die Steuerlast zu mindern. Etwa bei internationalen Konzernen, die ihre Gewinne in Länder verschieben könnten, die nur wenige oder gar keine Gewerbesteuern erheben würden. Anders sei aus Sicht von Christof Steil die Situation im Landkreis Verden mit seiner mittelständisch geprägten Wirtschaft. „Die hiesigen Unternehmen versuchen eher, steuerlich zu gestalten und das Vermögen rechtzeitig auf die nachfolgende Generation zu übertragen, um die Abgaben im Rahmen zu halten“, sagt der Vorsteher des Finanzamts. Viele seien Lokalpatrioten und zahlten hier ihre Steuern.