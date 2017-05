Spürhunde machten sich auf die Suche nach Opfern in den Trümmern. (Christian Butt)

Aufgeschreckt von einem lauten Knall alarmierten Anwohner und Nachbarn die Rettungskräfte am Samstagabend. Die Einsatzkräfte von der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks (THW), des Rettungsdienstes und der Polizei rückten mit einem Großaufgebot in die Dauelser Dorfstraße aus. Das Dach einer Scheune war eingestürzt und es war zunächst unklar, ob sich noch Personen in dem Gebäude aufgehalten hatten. Es folgte ein stundenlanger Einsatz.

Mit Wärmebildkamera auf der Suche nach Opfern

Anfangs versuchten die Einsatzkräfte vom Korb der Drehleiter aus sich einen Überblick zu verschaffen. Jedoch konnten aus der Luft keine Opfer entdeckt werden. Zeitgleich wurde eine Wärmebildkamera eingesetzt, um nach warmen Körpern unter den Dachziegeln, Steinen und Balken ausschau zu halten.

Nachdem Dachbalken vom THW durch Stützen gesichert waren, betraten die Helfer das Gebäude und trugen Schutt ab. Anschließend kamen Suchhunde zum Einsatz. Drei von ihnen schlugen an. "Per Hand konnten wir die Trümmer nicht schnell genug wegtragen, daher wurden wir von einem Bagger unterstützt", so Dennis Köhler, Pressesprecher der Feuerwehr Verden.

Bis tief in die Nacht waren die rund 150 Einsatzkräfte im Einsatz. Gegen zwei Uhr am Morgen konnte die Unfallstelle so weit geräumt werden, dass eine komplette Durchsuchung der Trümmer möglich war. Personen wurden nicht gefunden. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz hat die Ermittlungen zur Einsturzursache aufgenommen.