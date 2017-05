Ein Bild der Verwüstung: Diese Aufnahme der Stadt Verden zeigt das Rathaus nach dem Anschlag mit einem Auto. (Stadt Verden)

Nachdem in der vergangenen Woche die Motive des Fahrers der Rathaus-Attacke über seinen Anwalt in die Öffentlichkeit gelangten, bezieht jetzt die Stadt Verden Stellung. Demnach sei die Baugenehmigung für ein Mehrfamilienhaus an der Bremer Straße zurecht erteilt worden.

Am Morgen des 9. April war der Täter mit einem Auto absichtlich in den Eingangsbereich des Rathausgebäudes gefahren und hatte das Fahrzeug anschließend mit Brandbeschleuniger angezündet. Es kam es zu einem offenen Feuer und einer umfangreichen Rußverschmutzung insbesondere im mittleren Gebäudeteil. Auch die beiden Seitenflügel, in denen unter anderem die Bauaufsicht und das Ordnungsamt untergebracht sind, waren betroffen.

Ärger über Baugenehmigung

Grund für die Tat war nach Aussage seines Anwalts der Ärger über die Dimensionen eines Mehrfamilienhauses, das direkt neben dem Grundstück des Täters an der Bremer Straße in Verden errichtet wurde.

Die Stadt Verden habe die Aussagen zum Anlass genommen, die Sache zu überprüfen. Die Baugenehmigung sei demnach zu Recht erteilt worden und der Nachbar – obwohl nicht zwingend erforderlich – über die erteilte Baugenehmigung schriftlich informiert worden.

"Keine Rechtfertigung für die Brandstiftung"

Nach Angaben der Stadt habe er dagegen keine Einwendungen erhoben. Niemand habe außerdem davon ausgehen können, dass der Eigentümer des Baugrundstücks dieses auf Dauer unbebaut lassen würde.

"Es gibt daher keinen Grund und keine Rechtfertigung für die Brandstiftung am Rathaus. Der entstandene Schaden ist sehr groß für das Gebäude und insbesondere für die Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung und damit für die Stadt Verden insgesamt", teilt Bürgermeister Lutz Brockmann in der Stellungnahme mit.

Nicht alle Vorwürfe ausgeräumt

Auf die Vorwürfe des Fahrers, der von einer ehemaligen Tankstelle und einer Werkstatt mutmaßlich kontaminierte Boden sei vor dem Bau nicht ordnungsgemäß untersucht worden, geht die Stadt nicht ein.