Ein als Horror-Clown verkleideter Mann. (dpa)

Einen ordentlichen Schrecken hat am Montagabend eine 19-jährige Autofahrerin aus Bremervörde davon getragen. Die junge Frau war gegen 21 Uhr auf der Hesedorfer Straße zwischen Hesedorf und Bevern in einer 100er-Zone unterwegs, als sie am Straßenrand einen verkleideten Clown erkannte. Für einen kurzen Moment hatte die 19-Jährige Angst die Kontrolle über ihren Wagen zu verlieren.

Mit Baseballschläger bewaffnet

Im Rückspiegel erkannte sie, dass der Grusel-Clown mit einem Baseballschläger bewaffnet war. Mit aggeressiver Geste hatte er ihn gegen sie erhoben. Die Frau erstattete umgehend Anzeige gegen den Unbekannten. "Bislang sind wir im Landkreis Rotenburg von dieser Unsitte verschont geblieben", berichtet Polizeisprecher Heiner van der Werp. Er warnt jedoch ausdrücklich vor Hysterie.

In Niedersachsen hatte es zuletzt - vor allem über soziale Netzwerke - nachweislich falsche Meldungen über Grusel-Clowns gegeben. Die Polizei empfiehlt diesem schlechten Zeitgeist keine Beachtung zu schenken und den Clowns keine Bühne zu bieten.

"Sollten Sie am kommenden Halloween-Montag oder vorher dennoch von einem "Grusel-Clown" belästigt werden, gehen Sie ihm aus dem Weg und verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110," rät der Polizeisprecher. (wk)